Джуд Беллінгем став новим обличчям Calvin Klein: ефектне відео

Джуд Беллінгем став моделлю Calvin Klein

Calvin Klein представив нову рекламну кампанію за участю 23-річного Джуда Беллінгема. Незадовго до цього бренд заінтригував підписників коротким відео, у якому чоловік проводить рукою від пояса боксерів до грудей. Тепер стало відомо, що героєм зйомки став англійський футболіст.

Кампанію знімав фотограф Олівер Гедлі Пірч у Мадриді. На кадрах Беллінгем позує на білому тлі, а головний акцент зроблено на моделях спідньої білизни з колекції Icon Cotton Stretch.

Футболіст продемонстрував кілька моделей, зокрема Boxer Slim, Stretch Shine Trunk, Boxer Brief, Low Rise Trunk та Hip Brief. В одному з кадрів він позує з розвединими руками, відтворюючи жест святкування забитого гола.



Це не перший футболіст в рекламній кампанії Calvin Klein. Раніше героями зйомок були Вірджил ван Дейк, Сон Хин Мін і Трент Александер-Арнольд. Останній став обличчям осінньої кампанії бренду у 2025 році

Серед інших зірок, які останніми роками рекламували спідню білизну Calvin Klein, - актор Джеремі Аллен Вайт та музиканти Bad Bunny. Кадри з ними стали одними з найобговорюваніших в мережі.

Що відомо про Джуда Беллінгема

Англійський футболіст виступає на позиції півзахисника за мадридський "Реал" та національну збірну Англії. Він народився 29 червня 2003 року в місті Стаурбридж, Англія.

Свою професійну кар'єру Джуд розпочав у клубі "Бірмінгем Сіті". У 2020 році він перейшов до німецької "Боруссії" Дортмунд, де швидко став одним із ключових гравців команди. Влітку 2023 року футболіст приєднався до мадридського "Реала".

Беллінгема вважають одним із найпомітніших молодих футболістів свого покоління.