Дженна Ортега попозировала с собакой на фотоколе в Лондоне: какой образ выбрала звезда "Венздей"

Как Дженна Ортега покорила появлением в Лондоне

Для промокампании нового фильма звезда выбрала белый топ с ярко-желтыми рукавами и черным воротником, который соединился с длинной шифоновой черной юбкой.

Актриса собрала волосы назад, оставив несколько прядей впереди. Макияж был сдержан и нежен с акцентом на глаза и губы.

Дженна Ортега в образе от Calvin Klein (фото: Getty Images)

Во время мероприятия Дженна также умилила особым моментом с собачкой. Она сделала несколько фотографий с четырехлапым гостем.

Дженна Ортега с собачкой на фотоколле (фото: Getty Images)

На фотоколле к ней также присоединились коллега по фильму Эми Адамс и режиссер Тайка Вайтети.

О чем фильм "Клара и Солнце"

Научно-фантастический фильм-антиутопия – экранизация одноименного романа британского писателя Кадзуо Ишигуро. В центре сюжета – искусственная подруга Клара, которая становится подругой для подростки Джози (Миа Тария).

Девушка живет в непростых отношениях с мамой (Эми Адамс), а ее семья переживает потерю. Благодаря искренности, любознательности и стремлению поддержать близких Клара пытается вернуть в жизнь Джози радость и надежду.

Когда состоится премьера

Первый большой публичный показ "Клары и Солнца" запланирован в рамках 70 Лондонского кинофестиваля BFI на 15 октября 2026 года. В Украине премьера фильма должна состояться 22 октября.