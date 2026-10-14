Дженна Ортега попозувала з собакою на фотоколі в Лондоні: який образ обрала зірка "Венздей"

Як Дженна Ортега підкорила появою в Лондоні

Для промокампанії свого нового фільму зірка обрала білий топ із яскраво-жовтими рукавами та чорним коміром, який поєднався з довгою шифоновою чорною спідницею.

Акторка зібрала волосся назад, залишивши кілька пасом попереду. Макіяж був стриманим та ніжним з акцентом на очі та губи.

Дженна Ортега в образі від Calvin Klein (фото: Getty Images)

Під час заходу Дженна також розчулила особливими моментом з песиком. Вона зробила кілька фотографій із чотирилапим гостем.

Дженна Ортега з песиком на фотоколі (фото: Getty Images)

На фотоколі до неї також приєдналися колега по фільму Емі Адамс і режисер Тайка Вайтіті.

Про що фільм "Клара і Сонце"

Науково-фантастичний фільм-антиутопія є екранізацією однойменного роману британського письменника Кадзуо Ішіґуро. У центрі сюжету - штучна подруга Клара, яка стає подругою для підлітки Джозі (Міа Тарія).

Дівчина живе в непростих стосунках із мамою (Емі Адамс), а її родина переживає втрату. Завдяки щирості, допитливості та прагненню підтримати близьких Клара намагається повернути в життя Джозі радість і надію.

Коли відбудеться прем'єра

Перший великий публічний показ "Клари і Сонця" запланований у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI на 15 жовтня 2026 року. В Україні прем'єра стрічки має відбутися 22 жовтня.