Жена Криштиану Роналду показала стильные осенние образы с миниплатьями

Стильный осенний образ

Для одной из съемок Родригес примерила обжатое серое мини-платье, дополненное короткой курткой, полупрозрачными колготками коричневого оттенка и туфлями на каблуке. Благодаря длине платья и обуви образ сделал акцент на стройных ногах модели.

Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

В другом образе Джорджина предстала в черном мини-платье с кружевными деталями и ажурных колготках. Еще для одного кадра она выбрала лаконичное черное платье обжатого силуэта, соединив его с прозрачными колготками и классическими туфлями-челноками.

Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

Джорджина Родригес (фото: instagram.com/georginagio)

В новой кампании Calzedonia предлагает взглянуть на колготки не только как практический элемент гардероба для прохладной погоды, но и как полноценную часть образа.

На примере разных комплектов Родригес показала, как играть с фактурами, цветом и плотностью материала, сочетая их с короткими платьями.

Такие стилистические решения позволяют разнообразить осенний гардероб: полупрозрачные модели придают образу легкости, а кружевные и ажурные варианты становятся заметным акцентом даже в сочетании с одеждой простого кроя.

Отношения с Криштиану Роналду

Родригес и Роналду познакомились примерно в 2016 году, а уже в 2017 году начали открыто появляться вместе на публике. Их отношения привлекли внимание медиа со всего мира, а Джорджина постепенно стала известна не только как партнерша футболиста, но и как самостоятельная медийная персона.

В августе 2025 года пара объявила о помолвке. Роналду сделал предложение Джорджине после многих лет совместной жизни, а она сообщила об этом событии в Instagram, показав обручальное кольцо с большим бриллиантом.

11 августа 2026 года пара вышла замуж во время частной церемонии в португальском Кашкайше.

Джорджина и Криштиану воспитывают пятерых детей.