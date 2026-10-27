Дружина Кріштіану Роналду показала стильні осінні образи з мінісукнями

Стильний осінній образ

Для однієї зі зйомок Родрігес приміряла обтислу сіру мінісукню, яку доповнила короткою курткою, напівпрозорими колготками коричневого відтінку та туфлями на підборах. Завдяки довжині сукні та взуттю образ зробив акцент на струнких ногах моделі.

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

В іншому образі Джорджина постала в чорній мінісукні з мереживними деталями й ажурних колготках. Ще для одного кадру вона обрала лаконічну чорну сукню обтислого силуету, поєднавши її з прозорими колготками та класичними туфлями-човниками.

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

Джорджина Родрігес (фото: instagram.com/georginagio)

У новій кампанії Calzedonia пропонує поглянути на колготки не лише як на практичний елемент гардероба для прохолодної погоди, а і як на повноцінну частину образу.

На прикладі різних комплектів Родрігес показала, як грати з фактурами, кольорами та щільністю матеріалу, поєднуючи їх із короткими сукнями.

Такі стилістичні рішення дають змогу урізноманітнити осінній гардероб: напівпрозорі моделі додають образу легкості, а мереживні та ажурні варіанти стають помітним акцентом навіть у поєднанні з одягом простого крою.

Стосунки з Кріштіану Роналду

Родрігес і Роналду познайомилися приблизно у 2016 році, а вже у 2017-му почали відкрито з’являтися разом на публіці. Їхні стосунки привернули увагу медіа з усього світу, а Джорджина поступово стала відомою не лише як партнерка футболіста, а і як самостійна медійна персона.

У серпні 2025 року пара оголосила про заручини. Роналду освідчився Джорджині після багатьох років спільного життя, а вона повідомила про цю подію в Instagram, показавши обручку з великим діамантом.

11 серпня 2026 року пара одружилася під час приватної церемонії в португальському Кашкайші.

Джорджина та Кріштіану виховують п’ятьох дітей.