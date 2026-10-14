Дочь Моники Беллуччи появилась в роскошном платье Dior на премьере в Париже

Каким был образ Девы Кассель

Для появления на красной дорожке 22-летняя модель выбрала атласное платье Dior светло-зеленого из коллекции Pre-Fall 2026.

Платье имело лаконичный верх без бретелей, а его главными акцентами стали перекрестные элементы ткани, которые превращались в декоративные банты по бокам.

Дева оставила волосы распущенными, уложив их волнами. Завершили образ бриллиантовые серьги с зелеными вставками.

Дева Кассель в платье Dior (фото: Getty Images)

Поддержка Моники Белуччи

Актриса отреагировала на модный выход дочери, опубликовав несколько кадров с ней в своем блоге. Она напомнила о премьере фильма с участием дочери и оставила эмодзы в виде сердца у ее имени.



Как образ связывают с "Призраком оперы"

Выбор платья перекликается с романтической и театральной эстетикой фильма, в котором Дева исполнила роль Анастасии.

Лента режиссера Александра Кастаньетти является современным переосмыслением одноименного романа Гастона Лера, опубликованного в 1910 году.

По сюжету действие разворачивается в современном Париже. История рассказывает о молодой танцовщице Анастасии, которая приходит работать в оперу и влюбляется в загадочного пианиста. Их отношения разворачиваются на фоне тайн и сверхъестественных событий.

В фильме также снялись Жюльен де Сен-Жан и Ромен Дюрис. Премьера фильма в украинских кинотеатрах запланирована на 29 октября 2026 года.