Донька Моніки Беллуччі з'явилася у розкішній сукні Dior на прем'єрі в Парижі
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя Дева Кассель відвідала паризьку прем'єру фільму "Привид опери" (Le Fantôme de l’Opéra), у якій зіграла головну роль. Для виходу у світ зірка обрала сукню Dior, яка поєднала естетику історичного вбрання з сучасними деталями.
Детальніше про модний вихід акторки розповідає Wave RBC.UA.
Яким був образ Деви Кассель
Для появи на червоній доріжці 22-річна модель обрала атласну сукню Dior світло-зеленого кольору з колекції Pre-Fall 2026.
Сукня мала лаконічний верх без бретелей, а її головними акцентами стали перехресні елементи тканини, які перетворювалися на декоративні банти з боків.
Дева залишила волосся розпущеним, уклавши його хвилями. Завершили образ діамантові сережки з зеленими вставками.
Підтримка Моніки Белуччі
Акторка відреагувала на модний вихід доньки, опублікувавши кілька кадрів з нею у своєму блозі. Вона нагадала про прем'єру фільму за участі доньки та залишила емодзі у вигляді серця біля її ім'я.
Як образ пов'язують із "Привидом опери"
Вибір сукні перегукується з романтичною та театральною естетикою фільму, у якому Дева виконала роль Анастасії.
Стрічка режисера Александра Кастаньєтті є сучасним переосмисленням однойменного роману Гастона Леру, опублікованого у 1910 році.
За сюжетом, дія розгортається в сучасному Парижі. Історія розповідає про молоду танцівницю Анастасію, яка приходить працювати до опери та закохується в загадкового піаніста. Їхні стосунки розгортаються на тлі таємниць і надприродних подій.
У фільмі також знялися Жюльєн де Сен-Жан і Ромен Дюріс. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах запланована на 29 жовтня 2026 року.