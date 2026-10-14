Донька Моніки Беллуччі з'явилася у розкішній сукні Dior на прем'єрі в Парижі

Яким був образ Деви Кассель

Для появи на червоній доріжці 22-річна модель обрала атласну сукню Dior світло-зеленого кольору з колекції Pre-Fall 2026.

Сукня мала лаконічний верх без бретелей, а її головними акцентами стали перехресні елементи тканини, які перетворювалися на декоративні банти з боків.

Дева залишила волосся розпущеним, уклавши його хвилями. Завершили образ діамантові сережки з зеленими вставками.

Дева Кассель у сукні Dior (фото: Getty Images)

Підтримка Моніки Белуччі

Акторка відреагувала на модний вихід доньки, опублікувавши кілька кадрів з нею у своєму блозі. Вона нагадала про прем'єру фільму за участі доньки та залишила емодзі у вигляді серця біля її ім'я.



Як образ пов'язують із "Привидом опери"

Вибір сукні перегукується з романтичною та театральною естетикою фільму, у якому Дева виконала роль Анастасії.

Стрічка режисера Александра Кастаньєтті є сучасним переосмисленням однойменного роману Гастона Леру, опублікованого у 1910 році.

За сюжетом, дія розгортається в сучасному Парижі. Історія розповідає про молоду танцівницю Анастасію, яка приходить працювати до опери та закохується в загадкового піаніста. Їхні стосунки розгортаються на тлі таємниць і надприродних подій.

У фільмі також знялися Жюльєн де Сен-Жан і Ромен Дюріс. Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах запланована на 29 жовтня 2026 року.