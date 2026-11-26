Дизайн в стиле пряничного домика

Новинка вдохновлена легендарным адресом Dior - 30 Avenue Montaigne в Париже. Дизайн выполнен в стиле пряничного домика: внутри воссоздана праздничная интерьерная композиция с декоративным креслом-медальоном и миниатюрной версией культового платья Junon.

Оригинальные наряды создал Кристиан Диор для коллекции haute couture осень-зима 1949 года. Платье стало одной из узнаваемых работ дизайнера благодаря многослойным деталям, напоминающим лепестки цветов.

За 24 ящиками сундука спрятана коллекция подарков от Dior. Среди них - шесть духов La Collection Privée объемом 100 мл, четыре Esprit de Parfum, три парфюма для волос, а также средства для тела и рук из линейки Gris Dior.

Адвент-календарей сезона La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Адвент-календарей сезона La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Кроме косметических и парфюмерных продуктов, в набор вошли ароматическая свеча Dior Délice, аксессуары по уходу за ней, восемь елочных украшений и позолоченная металлическая звезда для верхушки праздничного дерева.

Коллекцию дополняют шелковый платок Mitzah, пара сережек, дорожный футляр для духов, декоративный колпачок для флакона и эксклюзивный снежный шар Dior.

Адвент-календар La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Адвент-календар La Malle des Rêves (фото: dior.com)

Главная особенность адвент-календаря

Особенность La Malle des Rêves состоит в том, что сундук задуман не только как праздничная упаковка.

Она имеет зеркало и может трансформироваться в туалетный столик, а 24 ящичка после открытия всех подарков можно использовать для хранения украшений и других личных вещей.

По информации на официальном сайте Dior, стоимость адвент-календаря в США составляет 8200 долларов. В британской версии сайта его цена - 6500 фунтов стерлингов. Каждый из 170 экземпляров имеет индивидуальный номер.

Таким образом, Dior превратил традиционный рождественский адвент-календарь в коллекционный предмет, в котором объединились парфюмерия, модное наследие и праздничный декор.