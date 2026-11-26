Dior представив адвент-календар за 8 тисяч доларів: що всередині розкішної скрині
Французький модний дім Dior представив один із найдорожчих адвент-календарів сезону - La Malle des Rêves. Його вартість становить 8200 доларів, а тираж обмежений лише 170 пронумерованими екземплярами.
Wave RBC.UA повідомляє, що замість звичайної коробки з віконцями бренд створив розкішну мініатюрну скриню, яка нагадує туалетний столик із лялькового будиночка.
Дизайн у стилі пряникового будиночка
Новинка натхненна легендарною адресою Dior - 30 Avenue Montaigne у Парижі. Дизайн виконаний у стилі пряникового будиночка: всередині відтворили святкову інтер'єрну композицію з декоративним кріслом-медальйоном та мініатюрною версією культової сукні Junon.
Оригінальне вбрання створив Крістіан Діор для колекції haute couture осінь-зима 1949 року. Сукня стала однією з упізнаваних робіт дизайнера завдяки багатошаровим деталям, що нагадують пелюстки квітів.
За 24 шухлядками скрині захована колекція подарунків від Dior. Серед них - шість парфумів La Collection Privée об'ємом 100 мл, чотири Esprit de Parfum, три парфуми для волосся, а також засоби для тіла та рук із лінійки Gris Dior.
Крім косметичних і парфумерних продуктів, до набору увійшли ароматична свічка Dior Délice, аксесуари для догляду за нею, вісім ялинкових прикрас і позолочена металева зірка для верхівки святкового дерева.
Колекцію доповнюють шовкова хустка Mitzah, пара сережок, дорожній футляр для парфумів, декоративний ковпачок для флакона та ексклюзивна снігова куля Dior.
Головна особливість адвент-календаря
Особливість La Malle des Rêves полягає в тому, що скриня задумана не лише як святкова упаковка.
Вона має дзеркало та може трансформуватися в туалетний столик, а 24 шухлядки після відкриття всіх подарунків можна використовувати для зберігання прикрас та інших особистих речей.
За інформацією на офіційному сайті Dior, вартість адвент-календаря у США становить 8200 доларів. У британській версії сайту його ціна - 6500 фунтів стерлінгів. Кожен із 170 екземплярів має індивідуальний номер.
Таким чином, Dior перетворив традиційний різдвяний адвент-календар на колекційний предмет, у якому поєдналися парфумерія, модна спадщина та святковий декор.