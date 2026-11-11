Dior показал рождественскую коллекцию: адвент-календарь с фасадом бутика и J'adore в музыкальном ящике

Что внутри адвент-календаря Dior

Адвент-календарь Le 30 Montaigne имеет форму фирменной звезды Dior. На нем воспроизведен фасад парижского бутика на авеню Монтень, 30.

За дверцей разместили миниатюрную кутюрную мастерскую в стиле пряничного домика с платьем, украшенным цветочным узором.

В календаре положили миниатюры ароматов J'adore, Miss Dior и Sauvage, помаду Rouge Dior в оттенке 999, средства по уходу за кожей, свечу Dior Délice и три праздничных украшения.

J'adore в музыкальном ящике и наборы Miss Dior

Музыкальный ящик из J'adore l'Or тоже оформили по мотивам дома Dior на авеню Монтень.

В центре композиции стоит флакон аромата, который можно заполнять повторно.

На американском сайте Dior ящик стоит 1 000 долларов, а адвент-календарь – 800 долларов.

Один из праздничных наборов Miss Dior содержит 50 мл парфюмерной воды и 75 мл молочка для тела.

В комплекте Miss Dior Beauty Ritual туалетная вода Miss Dior Blooming Bouquet объединена с бальзамом Dior Addict Lip Glow в оттенке 001 Pink.

Их положили в косметичку с бантом с буквами CD и медальоном на застежке.

Подарочные футляры Dior украсил фирменным медальоном и золотистыми деталями.

Для отдельных подарков бренд предлагает гравировку, декоративные ленты и колпачки для флаконов.

К заказу можно добавить собственное сообщение.

Какой макияж вошел в Cinnamon Glaze

Для праздничной линейки Питер Филлипс представил два образа. В Warm Glaze он соединил оттенки корицы на веках и ногтях с бежевой помадой с блестками.

В Frosted Glaze использовали синие и серебристые тени с металлическим эффектом, кирпично-красную помаду с блеском и золотистый лак.

Палетку теней Diorshow 5 Couleurs выпустили в двух версиях - теплой Cinnamon Glaze и холодной Frosted Delights.

В коллекции также есть жидкая помада Rouge Dior Sequin Liquid Duo, лак Dior Vernis и бальзам с блестками Dior Médaillon.

К футляру бальзама добавили клейкое основание, чтобы его можно было закрепить на задней панели смартфона.