Dior показав різдвяну колекцію: адвент-календар із фасадом бутика та J’adore в музичній скриньці

Що всередині адвент-календаря Dior

Адвент-календар Le 30 Montaigne має форму фірмової зірки Dior. На ньому відтворили фасад паризького бутика на авеню Монтень, 30.

За дверцятами розмістили мініатюрну кутюрну майстерню в стилі пряникового будиночка із сукнею, оздобленою квітковим візерунком.

До календаря поклали мініатюри ароматів J’adore, Miss Dior і Sauvage, помаду Rouge Dior у відтінку 999, засоби для догляду за шкірою, свічку Dior Délice та три святкові прикраси.

J’adore у музичній скриньці й набори Miss Dior

Музичну скриньку з J’adore l’Or теж оформили за мотивами будинку Dior на авеню Монтень.

У центрі композиції стоїть флакон аромату, який можна наповнювати повторно.

На американському сайті Dior скринька коштує 1 000 доларів, а адвент-календар - 800 доларів.

Один зі святкових наборів Miss Dior містить 50 мл парфумованої води та 75 мл молочка для тіла.

У комплекті Miss Dior Beauty Ritual туалетну воду Miss Dior Blooming Bouquet поєднали з бальзамом Dior Addict Lip Glow у відтінку 001 Pink.

Їх поклали в косметичку з бантом із літерами CD та медальйоном на застібці.

Подарункові футляри Dior прикрасив фірмовим медальйоном і золотавими деталями.

Для окремих подарунків бренд пропонує гравіювання, декоративні стрічки та ковпачки для флаконів.

До замовлення також можна додати власне повідомлення.

Який макіяж увійшов до Cinnamon Glaze

Для святкової лінійки Пітер Філіпс представив два образи. У Warm Glaze він поєднав відтінки кориці на повіках і нігтях із бежевою помадою з блискітками.

У Frosted Glaze використав сині й сріблясті тіні з металічним ефектом, цегляно-червону помаду з блиском і золотавий лак.

Палетку тіней Diorshow 5 Couleurs випустили у двох версіях - теплій Cinnamon Glaze та холодній Frosted Delights.

У колекції також є рідка помада Rouge Dior Sequin Liquid Duo, лак Dior Vernis і бальзам із блискітками Dior Médaillon.

До футляра бальзаму додали клейку основу, щоб його можна було закріпити на задній панелі смартфона.