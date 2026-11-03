Dior превратил фасад бутика в Лондоне в огромный адвент-календарь

Праздничные декорации Dior уже привлекают внимание прохожих на одной из самых известных торговых улиц Лондона
Модный дом Dior начал создавать рождественское настроение в Лондоне. Wave RBC.UA сообщает, что в начале ноября 2026 фасад бутика бренда на Бонд-стрит превратился в масштабный адвент-календарь, а его витрины оформили в праздничном стиле.
Особенное внимание привлекает оформление здания: фасад напоминает огромный календарь с окошками, за которыми традиционно прячутся сюрпризы к Рождеству. Дополняют его тематические витрины, создающие атмосферу сказки и напоминающие о приближающихся зимних праздниках.
Праздничное оформление уже привлекло внимание прохожих и пользователей соцсетей. Видео с новыми декорациями распространяется в сети, демонстрируя, как меняется одна из самых известных торговых улиц британской столицы.
Съемку рождественской витрины Dior провели 2 ноября 2026 года. В то же время авторы видео уточнили, что на тот момент часть витрин еще оставалась незавершенной, так что окончательный вид праздничной инсталляции может несколько отличаться.
Бренд каждый год выбирает новую концепцию праздничного оформления, сочетая масштабные декорации с эстетикой собственных коллекций.
К примеру, в 2025 году фасад магазина украсили топиарными композициями - декоративными растительными формами и скульптурами животных, дополненными тысячами мерцающих огоньков.
Год назад праздничную концепцию посвятили подводному миру: в витринах появились морские коники, морские звезды, кораллы и другие морские мотивы.
А в 2023 году оформление фасада дополняли большие декоративные бабочки.
Еще раньше, в 2022 году, Dior использовал световые установки с изображениями фирменной звезды-компаса, цветов и счастливых звезд, которые подсвечивали здание и привлекали внимание прохожих.