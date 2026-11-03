Dior превратил фасад бутика в Лондоне в огромный адвент-календарь

Модный дом Dior начал создавать рождественское настроение в Лондоне. Wave RBC.UA сообщает, что в начале ноября 2026 фасад бутика бренда на Бонд-стрит превратился в масштабный адвент-календарь, а его витрины оформили в праздничном стиле.

Как выглядит здание

Особенное внимание привлекает оформление здания: фасад напоминает огромный календарь с окошками, за которыми традиционно прячутся сюрпризы к Рождеству. Дополняют его тематические витрины, создающие атмосферу сказки и напоминающие о приближающихся зимних праздниках.

Праздничное оформление уже привлекло внимание прохожих и пользователей соцсетей. Видео с новыми декорациями распространяется в сети, демонстрируя, как меняется одна из самых известных торговых улиц британской столицы.

Съемку рождественской витрины Dior провели 2 ноября 2026 года. В то же время авторы видео уточнили, что на тот момент часть витрин еще оставалась незавершенной, так что окончательный вид праздничной инсталляции может несколько отличаться.

Dior не в первый раз украшает лондонский бутик

Бренд каждый год выбирает новую концепцию праздничного оформления, сочетая масштабные декорации с эстетикой собственных коллекций.

К примеру, в 2025 году фасад магазина украсили топиарными композициями - декоративными растительными формами и скульптурами животных, дополненными тысячами мерцающих огоньков.

Год назад праздничную концепцию посвятили подводному миру: в витринах появились морские коники, морские звезды, кораллы и другие морские мотивы.

Dior в 2024 году (фото: wikimedia.org)

А в 2023 году оформление фасада дополняли большие декоративные бабочки.

Еще раньше, в 2022 году, Dior использовал световые установки с изображениями фирменной звезды-компаса, цветов и счастливых звезд, которые подсвечивали здание и привлекали внимание прохожих.