Бриллианты стремительно дешевеют: как лабораторные камни меняют мир украшений
Бриллианты на протяжении десятилетий оставались символом роскоши, помолвки и покупки "на всю жизнь". Но сегодня ювелирный рынок меняется: цены на камни падают, а лабораторно выращенные бриллианты становятся всё более серьёзным конкурентом для природных.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на SBS News, которая приводит данные и анализ эксперта алмазной индустрии Пола Зимниски.
Как изменились цены на бриллианты
Падение коснулось и природных, и лабораторно выращенных камней, однако последние дешевеют гораздо быстрее.
Как видно из данных Пола Зимниски, еще несколько лет назад разница в стоимости между природным и лабораторным бриллиантом была значительно меньше.
Теперь камень, созданный в лаборатории, может стоить в разы дешевле природного аналога с схожими характеристиками.
Особенно показательна ситуация с большими камнями: цена лабораторно выращенных бриллиантов весом в три карата с 2020 года упала почти на 90%.
Почему лабораторные бриллианты такие дешевые
Лабораторный бриллиант - не имитация вроде фианита. Он имеет те же основные физические и химические характеристики, что и природный камень.
Главная разница - в происхождении. Природные бриллианты формируются в недрах Земли, в то время как лабораторные создают с помощью технологий в контролируемых условиях.
Совершенствование производства позволило создавать все большее количество таких камней и значительно снизить их себестоимость.
В результате покупателям стало проще получить большой и зрительно эффектный бриллиант, не тратя десятки тысяч долларов.
Что это значит для мира украшений
Для ювелирной индустрии это серьезное изменение правил игры. В течение десятилетий высокая цена природного бриллианта в значительной степени поддерживалась его редкостью, происхождением и статусом.
Теперь у покупателя есть альтернатива: камень с очень похожим внешним видом можно приобрести за значительно меньшую сумму.
Поэтому бриллиант постепенно перестает быть украшением, доступным только покупателям с большим бюджетом.
Большие камни становятся более массовыми, а сама ценность бриллианта все больше зависит не только от его размера или блеска, но и от того, насколько важно для покупателя природное происхождение.
Утратят ли природные бриллианты свою ценность
Полностью вытеснить природные камни лабораторные бриллианты вряд ли смогут. Для части покупателей самое естественное происхождение, редкость и история камня остаются ключевыми составляющими роскоши.
Однако сам ювелирный рынок изменился. Если раньше большой бриллиант автоматически означал очень высокую цену, теперь внешне такой эффект можно получить за гораздо меньшие деньги.
И именно это постепенно меняет одно из самых стойких представлений в мире ювелирных украшений: бриллиант обязательно должен быть редким и очень дорогим.