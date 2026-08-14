Бриллианты стремительно дешевеют: как лабораторные камни меняют мир украшений

Как изменились цены на бриллианты

Падение коснулось и природных, и лабораторно выращенных камней, однако последние дешевеют гораздо быстрее.

Как видно из данных Пола Зимниски, еще несколько лет назад разница в стоимости между природным и лабораторным бриллиантом была значительно меньше.

Теперь камень, созданный в лаборатории, может стоить в разы дешевле природного аналога с схожими характеристиками.

Как изменялись цены на природные и лабораторно выращенные бриллианты весом 1 карат (инфографика: SBS News / Paul Zimnisky)

Особенно показательна ситуация с большими камнями: цена лабораторно выращенных бриллиантов весом в три карата с 2020 года упала почти на 90%.

Стоимость лабораторно выращенных бриллиантов весом 3 карата с 2020 года упала почти на 90% (инфографика: SBS News / Paul Zimnisky)

Почему лабораторные бриллианты такие дешевые

Лабораторный бриллиант - не имитация вроде фианита. Он имеет те же основные физические и химические характеристики, что и природный камень.

Главная разница - в происхождении. Природные бриллианты формируются в недрах Земли, в то время как лабораторные создают с помощью технологий в контролируемых условиях.

Совершенствование производства позволило создавать все большее количество таких камней и значительно снизить их себестоимость.

В результате покупателям стало проще получить большой и зрительно эффектный бриллиант, не тратя десятки тысяч долларов.

Что это значит для мира украшений

Для ювелирной индустрии это серьезное изменение правил игры. В течение десятилетий высокая цена природного бриллианта в значительной степени поддерживалась его редкостью, происхождением и статусом.

Теперь у покупателя есть альтернатива: камень с очень похожим внешним видом можно приобрести за значительно меньшую сумму.

Бриллианты теряют в цене (фото: Getty Images)

Поэтому бриллиант постепенно перестает быть украшением, доступным только покупателям с большим бюджетом.

Большие камни становятся более массовыми, а сама ценность бриллианта все больше зависит не только от его размера или блеска, но и от того, насколько важно для покупателя природное происхождение.

Утратят ли природные бриллианты свою ценность

Полностью вытеснить природные камни лабораторные бриллианты вряд ли смогут. Для части покупателей самое естественное происхождение, редкость и история камня остаются ключевыми составляющими роскоши.

Однако сам ювелирный рынок изменился. Если раньше большой бриллиант автоматически означал очень высокую цену, теперь внешне такой эффект можно получить за гораздо меньшие деньги.

И именно это постепенно меняет одно из самых стойких представлений в мире ювелирных украшений: бриллиант обязательно должен быть редким и очень дорогим.