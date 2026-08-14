Діаманти стрімко дешевшають: як лабораторні камені змінюють світ прикрас

Як змінилися ціни на діаманти

Падіння торкнулося і природних, і лабораторно вирощених каменів, однак останні дешевшають значно швидше.

Як видно з даних Пола Зімніскі, ще кілька років тому різниця у вартості між природним і лабораторним діамантом була значно меншою.

Тепер камінь, створений у лабораторії, може коштувати в рази дешевше за природний аналог зі схожими характеристиками.

Як змінювалися ціни на природні та лабораторно вирощені діаманти вагою 1 карат (інфографіка: SBS News / Paul Zimnisky)

Особливо показова ситуація з великими каменями: ціна лабораторно вирощених діамантів вагою три карати з 2020 року впала майже на 90%.

Вартість лабораторно вирощених діамантів вагою 3 карати з 2020 року впала майже на 90% (інфографіка: SBS News / Paul Zimnisky)

Чому лабораторні діаманти такі дешеві

Лабораторний діамант - не імітація на кшталт фіаніту. Він має ті самі основні фізичні та хімічні характеристики, що й природний камінь.

Головна різниця - у походженні. Природні діаманти формуються в надрах Землі, тоді як лабораторні створюють за допомогою технологій у контрольованих умовах.

Удосконалення виробництва дозволило створювати дедалі більше таких каменів і значно знизити їхню собівартість.

У результаті покупцям стало простіше отримати великий і візуально ефектний діамант, не витрачаючи десятки тисяч доларів.

Що це означає для світу прикрас

Для ювелірної індустрії це серйозна зміна правил гри. Протягом десятиліть висока ціна природного діаманта значною мірою підтримувалася його рідкістю, походженням і статусом.

Тепер покупець має альтернативу: камінь із дуже схожим зовнішнім виглядом можна придбати за значно меншу суму.

Діаманти втрачають у ціні (фото: Getty Images)

Через це діамант поступово перестає бути прикрасою, доступною лише покупцям із великим бюджетом.

Великі камені стають масовішими, а сама цінність діаманта дедалі більше залежить не лише від його розміру чи блиску, а й від того, наскільки важливим для покупця є природне походження.

Чи втратять природні діаманти свою цінність

Повністю витіснити природні камені лабораторні діаманти навряд чи зможуть. Для частини покупців саме природне походження, рідкість та історія каменя залишаються ключовими складовими розкоші.

Проте сам ювелірний ринок уже змінився. Якщо раніше великий діамант автоматично означав дуже високу ціну, тепер зовні схожий ефект можна отримати за набагато менші гроші.

І саме це поступово змінює одне з найстійкіших уявлень у світі ювелірних прикрас: що діамант обов’язково має бути рідкісним і надзвичайно дорогим.