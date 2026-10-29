Дева Кассель показала легендарную Парижскую оперу изнутри по случаю премьеры фильма

Что показала актриса

Во время визита актриса предложила взглянуть на один из самых известных культурных символов французской столицы с другой стороны - не только как на архитектурную достопримечательность, но и как пространство, с которым связана история новой кинематографической интерпретации классического сюжета.

В формате частной экскурсии Кассель рассказала о работе над лентой и вспомнила оставшиеся за кадром интересные моменты.

Фильм "Призрак оперы" вышел во французский прокат 28 октября 2026 года. Режиссером фильма стал Александр Кастаньетти, а главные роли исполнили Дева Кассель, Жюльен де Сен-Жан и Ромен Дюрис.

В новой версии знакомая история разворачивается в современном Париже. Кассель играет Анастасию - молодую танцовщицу, которая попадает в престижную Парижскую оперу. Во время репетиций "Орфея" - постановки, связываемые с таинственным Привидением оперы и героиня влюбляется в загадочного пианиста.

Дева Кассель (фото: instagram.com/devacassel)

Перед премьерой происходят необъяснимые события

Накануне премьеры спектакля вокруг Анастасии начинают проходить непонятные события. Несчастные случаи, тревожные открытия и тайны прошлого постепенно превращают ее историю в романтическую драму с элементами мистики.

Лента режиссера Александра Кастаньетти предлагает современное прочтение романа французского писателя Гастона Леру, опубликованного в начале XX века.

Авторы переносят историю в настоящее время

Вместо буквального воспроизведения знакомой истории авторы переносят ее в настоящее время, совмещая романтику, музыку, танец и загадочную атмосферу оперного театра. Эта версия также стала первой французскоязычной киноадаптацией классического произведения.

Визит Девы Кассель в Парижскую оперу стал частью промокампании фильма, позволяющей ближе познакомиться как с самой актрисой, так и с историей создания ленты.

Экскурсия объединила рассказ о кинопроизводстве с возможностью заглянуть за кулис места, где разворачиваются события новой версии "Призрака оперы".