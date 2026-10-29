Дева Кассель показала легендарную Парижскую оперу изнутри по случаю премьеры фильма
Французская актриса и модель Дева Кассель посетила Парижскую оперу, чтобы представить новый фильм "Призрак оперы" (Le Fantôme de l'Opéra).
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue, по случаю премьеры она провела частную экскурсию по легендарному зданию, открыв зрителям ее закулисье, а также поделилась историями и воспоминаниями со съемочной площадки.
Что показала актриса
Во время визита актриса предложила взглянуть на один из самых известных культурных символов французской столицы с другой стороны - не только как на архитектурную достопримечательность, но и как пространство, с которым связана история новой кинематографической интерпретации классического сюжета.
В формате частной экскурсии Кассель рассказала о работе над лентой и вспомнила оставшиеся за кадром интересные моменты.
Фильм "Призрак оперы" вышел во французский прокат 28 октября 2026 года. Режиссером фильма стал Александр Кастаньетти, а главные роли исполнили Дева Кассель, Жюльен де Сен-Жан и Ромен Дюрис.
В новой версии знакомая история разворачивается в современном Париже. Кассель играет Анастасию - молодую танцовщицу, которая попадает в престижную Парижскую оперу. Во время репетиций "Орфея" - постановки, связываемые с таинственным Привидением оперы и героиня влюбляется в загадочного пианиста.
Перед премьерой происходят необъяснимые события
Накануне премьеры спектакля вокруг Анастасии начинают проходить непонятные события. Несчастные случаи, тревожные открытия и тайны прошлого постепенно превращают ее историю в романтическую драму с элементами мистики.
Лента режиссера Александра Кастаньетти предлагает современное прочтение романа французского писателя Гастона Леру, опубликованного в начале XX века.
Авторы переносят историю в настоящее время
Вместо буквального воспроизведения знакомой истории авторы переносят ее в настоящее время, совмещая романтику, музыку, танец и загадочную атмосферу оперного театра. Эта версия также стала первой французскоязычной киноадаптацией классического произведения.
Визит Девы Кассель в Парижскую оперу стал частью промокампании фильма, позволяющей ближе познакомиться как с самой актрисой, так и с историей создания ленты.
Экскурсия объединила рассказ о кинопроизводстве с возможностью заглянуть за кулис места, где разворачиваются события новой версии "Призрака оперы".