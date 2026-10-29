Дева Кассель показала легендарну Паризьку оперу зсередини з нагоди прем’єри фільму

Що показала акторка

Під час візиту акторка запропонувала поглянути на один із найвідоміших культурних символів французької столиці з іншого боку - не лише як на архітектурну пам’ятку, а і як на простір, із яким пов’язана історія нової кінематографічної інтерпретації класичного сюжету.

У форматі приватної екскурсії Кассель розповіла про роботу над стрічкою та пригадала цікаві моменти, що залишилися за кадром.

Фільм "Привид опери" вийшов у французький прокат 28 жовтня 2026 року. Режисером стрічки став Александр Кастаньєтті, а головні ролі виконали Дева Кассель, Жюльєн де Сен-Жан і Ромен Дюріс.

У новій версії знайома історія розгортається в сучасному Парижі. Кассель грає Анастасію - молоду танцівницю, яка потрапляє до престижної Паризької опери. Під час репетицій "Орфея" - постановки, яку пов’язують із таємничим Привидом опери і героїня закохується в загадкового піаніста.

Дева Кассель (фото: instagram.com/devacassel)

Перед прем’єрою відбуваються незрозумілі події

Напередодні прем’єри вистави навколо Анастасії починають відбуватися незрозумілі події. Нещасні випадки, тривожні відкриття та таємниці минулого поступово перетворюють її історію на романтичну драму з елементами містики.

Стрічка режисера Александра Кастаньєтті пропонує сучасне прочитання роману французького письменника Гастона Леру, опублікованого на початку XX століття.

Автори переносять історію в теперішній час

Замість буквального відтворення знайомої історії автори переносять її в теперішній час, поєднуючи романтику, музику, танець і загадкову атмосферу оперного театру. Ця версія також стала першою французькомовною кіноадаптацією класичного твору.

Візит Деви Кассель до Паризької опери став частиною промокампанії фільму, яка дає змогу ближче познайомитися як із самою акторкою, так і з історією створення стрічки.

Екскурсія поєднала розповідь про кіновиробництво з можливістю зазирнути за лаштунки місця, де розгортаються події нової версії "Привида опери".