Деми Мур удивила новой прической на Неделе моды: актрису едва узнали с коротким бобом

Новая прическа оказалась иллюзией

На первый взгляд могло показаться, что Мур решила кардинально обрезать волосы.

Однако ее длинные пряди действительно спрятали и окутали внутрь, создав эффект короткого боба.

Прическу уложили с боковым пробором и гладкой текстурой, благодаря чему волосы выглядели так, будто актриса действительно отважилась на стрижку к подбородку.

За новый образ отвечал звездный стилист по волосам Димитрис Джаннетос, уже не впервые экспериментирующий с прически Мур.

Короткий боб стал частью образа актрисы для показа весенне-летней коллекции Thom Browne 2027 года.

Кладка соединила прическу с укороченным бомбером, плиссированным платьем, белой рубашкой с воротником и галстуком.

Завершили образ очки-авиаторы, придавшие ему более строгое и несколько андрогинное настроение.

Не первый эксперимент с короткими волосами

В последний раз Деми Мур появлялась со столь короткой прической в феврале 2026 года во время Недели моды в Милане.

Тогда на показе Gucci актриса продемонстрировала мокрый боб выше плеч, резко контрастировавший с ее привычными длинными волосами.

Позже Мур призналась, что на самом деле не стриглась - для того выхода использовали парик.

Стилист Димитрис Джаннетос тогда объяснял, что хотел создать для звезды более смелый и более fashion-forward образ, соответствующий эстетике нового шоу Gucci.

Через несколько дней после миланского выхода Мур снова появилась со своими привычными длинными волосами и подтвердила, что радикального превращения не было.

Сама актриса положительно относится к таким временным экспериментам. Ранее она говорила, что возможность изменять образ позволяет ей "играть" и открывать другие грани личности.

Поэтому и на этот раз Деми Мур не попрощалась со своими знаменитыми волосами до талии - короткий боб оказался лишь удачной оптической иллюзией.