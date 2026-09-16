Демі Мур здивувала новою зачіскою на Тижні моди: акторку ледь упізнали з коротким бобом

Нова зачіска виявилася ілюзією

На перший погляд могло здатися, що Мур вирішила кардинально обрізати волосся.

Проте її довгі пасма насправді сховали та підгорнули всередину, створивши ефект короткого боба.

Зачіску уклали з боковим проділом і гладкою текстурою, завдяки чому волосся виглядало так, ніби акторка справді наважилася на стрижку до підборіддя.

За новий образ відповідав зірковий стиліст по волоссю Дімітріс Джаннетос, який уже не вперше експериментує із зачісками Мур.

Короткий боб став частиною образу акторки для показу весняно-літньої колекції Thom Browne 2027.

Мур поєднала зачіску з укороченим бомбером, плісированою сукнею, білою сорочкою з коміром та краваткою.

Завершили образ окуляри-авіатори, які додали йому більш строгого й дещо андроґінного настрою.

Не перший експеримент із коротким волоссям

Востаннє Демі Мур з'являлася з настільки короткою зачіскою у лютому 2026 року під час Тижня моди в Мілані.

Тоді на показі Gucci акторка продемонструвала мокрий боб вище плечей, який різко контрастував із її звичним довгим волоссям.

Пізніше Мур зізналася, що насправді не стриглася - для того виходу використали перуку.

Стиліст Дімітріс Джаннетос тоді пояснював, що хотів створити для зірки сміливіший і більш fashion-forward образ, який відповідав би естетиці нового шоу Gucci.

За кілька днів після міланського виходу Мур знову з'явилася зі своїм звичним довгим волоссям і підтвердила, що радикального перетворення не було.

Сама акторка позитивно ставиться до таких тимчасових експериментів. Раніше вона говорила, що можливість змінювати образ дозволяє їй "грати" та відкривати інші грані власної особистості.

Тож і цього разу Демі Мур не попрощалася зі своїм знаменитим волоссям до талії - короткий боб виявився лише вдалою оптичною ілюзією.