Даша Астафьева читала диктант в жакете за 44 тысячи гривен: детали образа

Во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства Даша Астафьева поразила не только выразительным чтением, но и стильным образом. Певица и общественный деятель появилась на события в стильном жакете, который дополнила брошью в форме цветка.

Как сообщает Wave RBC.UA, для особого события она выбрала изделия украинских брендов.

В чем Даша Астафьева появилась на радиодиктанте

Основой образа стал бархатный жакет Jasmine от PASKAL. Модель отличается линиями, вдохновенными цветочными формами, овальным низом и мягко очерченными плечами.

Изделие также имеет металлизированную подложку memory. Стоимость жакета на сайте бренда составляет 44 тысяч гривен.

Астафьева читала диктант в жакете PASKAL (коллаж: РБК-Украина)

Какое украшение выбрала певица

Дополнением к наряду стала брошь от ювелирного дома Guzema. Астафьева опубликовала в сторис видео, в котором поблагодарила команду бренда за аксессуар.

"Меня сегодня украшало просто сокровище. Буду беречь всю жизнь. Спасибо", - сказала она.

Даша Астафьева дополнила образ брошью Guzema (фото: instagram.com/da_astafieva)

Что известно о Радиодиктанте национального единства 2026

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоялся 27 октября в День украинской письменности и языка. Начало трансляции было запланировано на 11:00.

В этому году текст назывался "Лист, який не закінчується". Его автор - писатель и ветеран Артур Дронь. Диктант читали Артур Пройдаков и Даша Астафьева.

Ранее мы рассказывали, как звезды писали Радиодиктант 2026. К событию присоединились Иван Люленов, Наталья Сумская, EL Кравчук, Анна Тринчер и другие.