Даша Астафьева читала диктант в жакете за 44 тысячи гривен: детали образа

Для события артистка выбрала бархатную модель и стильное украшение, которое пообещала беречь всю жизнь
Во время Всеукраинского радиодиктанта национального единства Даша Астафьева поразила не только выразительным чтением, но и стильным образом. Певица и общественный деятель появилась на события в стильном жакете, который дополнила брошью в форме цветка.
Как сообщает Wave RBC.UA, для особого события она выбрала изделия украинских брендов.
Основой образа стал бархатный жакет Jasmine от PASKAL. Модель отличается линиями, вдохновенными цветочными формами, овальным низом и мягко очерченными плечами.
Изделие также имеет металлизированную подложку memory. Стоимость жакета на сайте бренда составляет 44 тысяч гривен.
Дополнением к наряду стала брошь от ювелирного дома Guzema. Астафьева опубликовала в сторис видео, в котором поблагодарила команду бренда за аксессуар.
"Меня сегодня украшало просто сокровище. Буду беречь всю жизнь. Спасибо", - сказала она.
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоялся 27 октября в День украинской письменности и языка. Начало трансляции было запланировано на 11:00.
В этому году текст назывался "Лист, який не закінчується". Его автор - писатель и ветеран Артур Дронь. Диктант читали Артур Пройдаков и Даша Астафьева.
Ранее мы рассказывали, как звезды писали Радиодиктант 2026. К событию присоединились Иван Люленов, Наталья Сумская, EL Кравчук, Анна Тринчер и другие.
При написании материала были использованы такие источники: Instagram Даши Астафьевой, YouTube-канал Суспільне, сайт PASKAL.