Черное кружево и глубокий вырез: Джанет Джексон показала вечерний образ

Какой образ выбрала Джанет Джексон

Платье имело глубокий вырез, декоративные детали на плечах и фигурный кружевной узор. Талию певица подчеркнула черным поясом.

Образ дополнили большие овальные серьги и кольца серебристого цвета. Волосы Джексон зачесали назад, открыв лицо и украшения.

В макияже она соединила темные растушевавшиеся тени с помадой винного оттенка и румянами.

Джанет Джексон (фото: Getty Images)

Почему певица присоединилась к вечеру

Джексон посетила мероприятие, чтобы вручить Мисси Эллиотт почетную награду "Икона".

Годом ранее это отличие получила сама Джанет - тогда ее награждала Лайза Миннелли.

Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson)

Среди лауреатов этого года также были певица и хореограф Тони Безил, Хилария Болдвин и режиссер и хореограф Винсент Патерсон.

Отдельное отличие посвятили памяти звезды Бродвея Читы Риверы.

Галовечер в отеле "Беверли Гилтон" проводит благотворительная организация "Танцовщики против рака".

Она оказывает финансовую помощь танцовщикам, хореографам и их семьям, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Собранные в ходе события средства направляют на эту поддержку.

Напомним, 11 октября Джексон выступила на Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре. Это был ее первый концерт в стране через 15 лет.