Чорне мереживо та глибокий виріз: Джанет Джексон показала вечірній образ

Який образ обрала Джанет Джексон

Сукня мала глибокий виріз, декоративні деталі на плечах і фігурний мереживний візерунок. Талію співачка підкреслила чорним поясом.

Образ доповнили великі овальні сережки та каблучки сріблястого кольору. Волосся Джексон зачесала назад, відкривши обличчя й прикраси.

У макіяжі вона поєднала темні розтушовані тіні з помадою винного відтінку та рум’янами.

Джанет Джексон (фото: Getty Images)

Чому співачка долучилася до вечора

Джексон відвідала захід, щоб вручити Міссі Елліотт почесну нагороду "Ікона".

Роком раніше цю ж відзнаку отримала сама Джанет - тоді її нагороджувала Лайза Міннеллі.

Джанет Джексон (фото: instagram.com/janetjackson)

Серед цьогорічних лауреатів також були співачка й хореографка Тоні Безіл, Гіларія Болдвін та режисер і хореограф Вінсент Патерсон.

Окрему відзнаку присвятили пам’яті зірки Бродвею Чіти Рівери.

Галавечір у готелі "Беверлі Гілтон" проводить благодійна організація "Танцівники проти раку".

Вона надає фінансову допомогу танцівникам, хореографам та їхнім родинам, які зіткнулися з онкологічними захворюваннями. Зібрані під час події кошти спрямовують на цю підтримку.

Нагадаємо, 11 жовтня Джексон виступила на Гран-прі "Формули-1" у Сінгапурі. Це був її перший концерт у країні за 15 років.