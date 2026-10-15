В красном и с бриллиантами: Селена Гомес сияла в эксклюзивном платье от Prada

Как выглядела Селена Гомес

Для выхода на красную дорожку артистка выбрала красное сатиновое платье Prada, украшенное пайетками и вышитыми деталями. Наряды имели приталенный силуэт с едва заметной баской и длиной до лодыжек.

Образ стилизовала Эрин Уолш. Дополнением стали бриллиантовые серьги спиральной формы.

К платью певица подобрала красные туфли-лодочки на высоком каблуке с заостренными носками. Обувь в тон наряда завершила монохромный образ.

Селена Гомес в Prada (фото: Getty Images)

Почему Селена Гомес появилась на благотворительном вечере

Rare Impact Fund Benefit организуют для сбора средств для поддержки психического здоровья молодежи. Мероприятие проводит фонд Rare Impact Fund, основанный самой Селеной.

Нынешний вечер под названием "A Night of Radiance & Reflection" посетили Мартин Шорт, Бенни Бланко, Кэти Перри и Америка Феррера. Для гостей также выступили музыканты Леон Бриджес и Белла Кэй, а ведущим стал комик Шон Гейз.

В сети обсуждают улыбку певицы

После появления новых фотографий Гомес пользователи соцсетей обратили внимание на ее улыбку. В сети сравнили снимки певицы за 2025 год с фотографиями с этого мероприятия.

Некоторые пользователи предположили, что артистка могла снять виниры, поскольку передние зубы на новых фото, по их мнению, выглядят иначе.

В то же время сама Гомес не сообщала о снятии виниров, поэтому сейчас это только предположение.