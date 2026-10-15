У червоному та з діамантами: Селена Гомес сяяла в ексклюзивні сукні від Prada

Як виглядала Селена Гомес

Для виходу на червону доріжку артистка обрала червону сатинову сукню Prada, оздоблену паєтками та вишитими деталями. Вбрання мало приталений силует із ледь помітною баскою та довжину до щиколоток.

Образ стилізувала Ерін Волш. Доповненням стали діамантові сережки спіральної форми.

До сукні співачка підібрала червоні туфлі-човники на високих підборах із загостреними носками. Взуття в тон вбранню завершило монохромний образ.

Селена Гомес у Prada (фото: Getty Images)

Чому Селена Гомес з’явилася на благодійному вечорі

Rare Impact Fund Benefit організовують для збору коштів на підтримку психічного здоров'я молоді. Захід проводить фонд Rare Impact Fund, заснований самою Селеною.

Цьогорічний вечір під назвою "A Night of Radiance & Reflection" відвідали Мартін Шорт, Бенні Бланко, Кеті Перрі та Америка Феррера. Для гостей також виступили музиканти Леон Бріджес і Белла Кей, а ведучим став комік Шон Гейз.

У мережі обговорюють усмішку співачки

Після появи нових фотографій Гомес користувачі соцмереж звернули увагу на її посмішку. У мережі порівняли знімки співачки за 2025 рік із фотографіями з цьогорічного заходу.

Деякі користувачі припустили, що артистка могла зняти вініри, оскільки передні зуби на нових фото, на їхню думку, мають інакший вигляд.

Водночас сама Гомес не повідомляла про зняття вінірів, тому наразі це лише припущення.