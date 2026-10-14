Красная помада возвращается: как ее носят Селена Гомес, Дакота Джонсон и другие звезды

Флоренс Пью сочетает матовые губы с тонкими стрелками, а Кэтрин Зета-Джонс дополняет винным оттенком платье ледяно-голубого цвета
Насыщенная помада снова становится заметным акцентом звездных выходов. Селена Гомес, Дакота Джонсон, Флоренс Пью, Кэтрин Зета-Джонс и другие звезды показывают разные варианты такого макияжа - от классического красного с четким контуром до глубоких винных оттенков.
Как знаменитости носят красную помаду и какие сочетания можно последовать примеру для собственного образа, рассказывает Wave RBC.UA.
Дакота Джонсон дополнила белый комплект Calvin Klein с кристаллами выразительной красной помадой.
В ее макияже хорошо заметен аккуратно очерченный контур: цвет равномерный, а края губ четкие.
На фоне блестящей одежды помада становится отдельным акцентом. Сдержанный макияж глаз помогает сохранить баланс, а короткая челка и объемная укладка придают образу ретронастроения.
Такое сочетание можно повторить с вечерним платьем или лаконичным костюмом: насыщенные губы уже делают макияж выразительным и не нуждаются в сложном оформлении глаз.
Флоренс Пью выбрала глубокий красный оттенок с матовым финишем для заката Jaguar в Нью-Йорке.
Ее визажист Алекс Бабски дополнил помаду тонкими чёрными стрелками.
Черная одежда, собранные волосы и длинное бриллиантовое колье создают четкую композицию, в которой насыщенный цвет губ сразу привлекает внимание.
Стрелки подчеркивают глаза, сохраняя главный упор на помаде.
Это пример того, как соединить два выразительных элемента макияжа: оставить стрелки тонкими, а губам придать глубокий цвет.
У Селены Гомес насыщенная красная помада сочетается с короткой волнистой укладкой.
Аккуратная форма губ и мягкие волны у лица создают образ в духе классического Голливуда.
Макияж глаз остается сдержанным, поэтому цвет помады хорошо заметен. В то же время плавные линии прически смягчают общее впечатление.
Для подобного образа можно сочетать красную помаду со своим привычным макияжем глаз, уделив больше внимания укладке и точности контура губ.
Кристи Бринкли дополнила серый брючный костюм с блестящей отделкой простым белым топом.
Главным цветовым акцентом стала яркая красная помада с четко очерченным контуром.
Выразительные ресницы подчеркивают глаза, а распущенные светлые волосы с мягкими волнами придают образу непринужденности.
Это пример того, как красная помада может придать праздничному настроению даже сдержанное сочетание жакета, брюк и базового топа.
6 октября актриса посетила показ Louis Vuitton в Париже. Она выбрала белую блузу с высоким воротником и воланами, кожаные брюки и черную сумку.
Яркая красная помада и волнистые светлые бобы придали этому сочетанию праздничное настроение.
28 сентября актриса вышла на подиум Le Défilé L'Oréal Paris в черном платье с украшенной кристаллами накидкой.
В макияже она объединила насыщенные красные губы со стрелками и румянцем. Это более выразительный вариант вечернего образа, в котором акцент сделан одновременно на глазах и губах.
Кэтрин Зета-Джонс демонстрирует более темный вариант этого макияжа – помаду винного оттенка.
На лондонской премьере сериала "Убей Джеки" актриса соединила ее с ледяно-голубым платьем Zuhair Murad, украшенным серебристыми деталями.
Глубокий цвет губ контрастирует со светлым нарядом, а распущенные волосы с волнами поддерживают вечернее настроение образа.
Это сочетание может стать ориентиром для праздничного выхода: темная помада особенно отчетливо смотрится рядом со светлыми тканями, серебристыми украшениями и блестящими деталями.