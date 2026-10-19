Через шесть недель после родов: как Барбара Палвин эффектно вернулась на подиум Victoria's Secret
33-летняя Барбара Палвин приняла участие в показе Victoria's Secret Fashion Show 2026, который состоялся 18 октября в Калифорнии. Это ее первое появление на подиуме после рождения дочери Сильви, которая появилась на свет в конце сентября.
Подробнее об эффектном возвращении модели рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Как Барбара Палвин вышла на подиум после родов
Модель дважды выходила на подиум во время шоу. Сначала она появилась в полупрозрачном розовом пеньюаре с надписями, который дополнила объемной укладкой и макияжем в розовых оттенках.
Затем звезда дефилировала в объемных крыльях бренда, белом боди, украшенном драгоценными камнями, и ультракоротких шортах в тон.
В преддверии показа Палвин рассказала, что на момент выхода на подиум прошло шесть недель после родов. Она призналась, что чувствует себя хорошо, а возможность снова поучаствовать в шоу считает важной поддержкой женщин.
"Думаю, в США большинство людей должны возвращаться к работе уже через шесть недель. Поэтому это не такое уж большое дело. Меня вдохновляет, что команда Victoria's Secret пригласила меня на показ и что мы поддерживаем женщин", - поделилась она.
Уже традиционно на шоу Victoria's Secret модель поддерживал ее муж Дилан Спроус. Актер наблюдал за ее выходом в первом ряду и подбадривал, когда она шла по подиуму.
За месяц до события Барбара повредила ногу, поэтому Дилан очень волновался из-за того, как она будет шагать на каблуках. Впрочем, прошлая травма не помешала модели эффектно выступить на показе.
Как Палвин готовилась к возвращению на подиум
В комментарии Entertainment Tonight она дала понять, что беременность и кормление грудью заставили ее сменить свои пищевые привычки. Именно благодаря этому ей удалось быстро вернуться в форму после родов.
"Я прежде всего забочусь о здоровье своего ребенка. До беременности я ела много вредной пищи, а теперь выбираю органические продукты, покупаю их на фермерских рынках и каждый день готовлю дома. У меня было много свободного времени, и это помогло мне легче и быстрее восстановиться", - рассказала она.
Что известно об отношениях Палвин и Спроуса
Модель и актер поженились в 2023 году. До этого они долгое время находились в отношениях. О рождении первого ребенка они объявили 28 сентября.
Спроус рассказывал, что давно хотел стать отцом и теперь с радостью привыкает к новой роли. По словам Палвин, муж прекрасно справляется с отцовством и, похоже, был создан именно для того, чтобы воспитывать девочку.