Через шість тижнів після пологів: як Барбара Палвін ефектно повернулася на подіум Victoria's Secret

Як Барбара Палвін вийшла на подіум після пологів

Модель двічі виходила на подіум під час шоу. Спочатку вона з'явилася у напівпрозорому рожевому пеньюарі із написами, який доповнила об'ємною укладкою та макіяжем у рожевих відтінках.

Потім зірка дефілювала в об’ємних крилах бренду, білому боді, яке було оздоблене коштовним камінням, і ультракоротких шортах в тон.



Напередодні показу Палвін розповіла, що на момент виходу на подіум минуло шість тижнів після пологів. Вона зізналася, що почувається добре, а можливість знову взяти участь у шоу вважає важливою підтримкою жінок.

"Гадаю, у США більшість людей мусять повертатися до роботи вже через шість тижнів. Тож це не така вже й велика справа. Мене надихає, що команда Victoria’s Secret запросила мене на показ і що ми підтримуємо жінок", - поділилася вона.



Вже традиційно під час шоу Victoria's Secret модель підтримував її чоловік Ділан Спроус. Актор спостерігав за її виходом у першому ряду та підбадьорював, коли вона йшла подіумом.

За місяць до події Барбара пошкодила ногу, тож Ділан дуже хвилювався через те, як вона крокуватиме на підборах. Втім, минула травма не завадила моделі ефектно виступити на показі.



Як Палвін готувалася до повернення на подіум

В коментарі Entertainment Tonight вона дала зрозуміти, що вагітність та годування груддю змусили її змінити свої харчові звички. Саме завдяки цьому, вважає модель, їй вдалося швидко повернутися у форму після пологів.

"Я насамперед дбаю про здоров'я своєї дитини. До вагітності я їла багато шкідливої їжі, а тепер обираю органічні продукти, купую їх на фермерських ринках і щодня готую вдома. У мене було багато вільного часу, і це допомогло мені легше та швидше відновитися", - розповіла вона.



Що відомо про стосунки Палвін і Спроуса

Модель та актор одружилися у 2023 році. До цього вони тривалий час перебували у стосунках. Про народження першої дитини вони оголосили 28 вересня.

Спроус розповідав, що давно хотів стати батьком, і тепер із радістю звикає до нової ролі. За словами Палвін, чоловік чудово справляється з батьківством і, схоже, був створений саме для того, щоб виховувати дівчинку.