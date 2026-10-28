Celine, Saint Laurent и винтажный Cavalli: самые эффектные образы звезд на WWD Honors 2026
В Нью-Йорке 27 октября прошла церемония WWD Honors 2026, собравшая актеров, моделей, дизайнеров и представителей модной индустрии. Среди гостей были Трейси Эллис Росс, Франсуа Арно, Эдриен Броуди и Джорджина Чапман. На дорожке объединились объемные костюмы, платья с прозрачными вставками и винтаж начала 2000-х.
Wave RBC.UA собрало 10 звездных выходов из церемонии - с акцентом на крой, цвет и детали, которые хочется рассмотреть поближе.
Трейси Эллис Росс
Актриса выбрала сатиновый комплект Celine оттенка слоновой кости из осенней коллекции 2026 года.
Жакет с воротником и широкие брюки дополнило пальто в тон, которое она накинула на плечи.
Светлый образ соединила с объемной прической из мелких локонов и красной помадой.
Франсуа Арно
Актер появился в темно-синем костюме Saint Laurent с подчеркнуто свободным кроем. Широкие плечи, большие лацканы и объемные штаны определили силуэт его выхода.
Под пиджак Арно надел светло-голубую рубашку в полоску и добавил темный галстук с узором.
Эдриен Броуди и Джорджина Чапман
Броуди и Чапман сделали общий выход и поддержали темную палитру вечера. Дизайнер позировала в черном платье по фигуре, а актер выбрал черный комплект с более расслабленным силуэтом.
Мишель Монаган
Монаган избрала черное платье Altuzarra из коллекции весна-2027. Ее особенность – деконструированный крой с намеренно необработанными краями и прозрачными вставками, украшенными цветочной вышивкой.
Еще одним акцентом стали длинные серьги с большими цветочными элементами. Актриса собрала волосы в гладкий пучок, оставив украшения полностью открытыми.
Луиза Джейкобсон
Джейкобсон примерила светлый костюм Tom Ford в тонкую полоску, созданную Хайдером Акерманном. Двухбортный жакет с широкими плечами она надела без рубашки.
Глубокий вырез дополнил большой черный цветок на лацкане. Широкие брюки почти закрывали обувь, поддерживая объемный силуэт всего образа.
Коко Роша
Коко Роша выбрала коричневый комплект с объемной курткой, по форме напоминавшей пуховик, и брюками в тон. Пушистый воротник добавил еще больше объема в верхней части образа.
Комбинацию завершила массивная черная обувь на платформе.
Хлоя Файнмен
Для церемонии Файнмэн выбрала длинное платье-комбинацию насыщенного шоколадного оттенка. Тонкие бретели, округлый вырез и небольшой шлейф сформировали лаконичный силуэт.
Гладкая блестящая поверхность ткани стала главным акцентом наряда. Актриса дополнила его небольшим темным клатчем и распущенными волосами, уложенными волнами.
Ребекка Голл
Голл появилась в черном комплекте из широких брюк и топа с длинными рукавами и высокой горловиной. Ассиметричный край топа открывал участок талии.
Ассиметричный вырез стал главной деталью наряда. Образ дополнили сдержанные украшения и гладко собранные волосы.
Анна Айнбиндер
Айнбиндер выбрала черное платье с выразительной формой плеч, дополнив его темными колготками и серьгами.
Основной акцент пришелся на объем в верхней части наряда.
Люси Фраер
Актриса обратилась к модным архивам и пришла в винтажном платье Roberto Cavalli в 2004 году. Тонкие бретели, глубокий V-образный вырез и асимметричное деление сочетались с зеленым растительным узором на бежево-золотовом фоне.
Фраер добавила черные босоножки с ремешками и уложила волосы мягкими волнами.