Celine, Saint Laurent і вінтажний Cavalli: найефектніші образи зірок на WWD Honors 2026
У Нью-Йорку 27 жовтня відбулася церемонія WWD Honors 2026, яка зібрала акторів, моделей, дизайнерів і представників модної індустрії. Серед гостей були Трейсі Елліс Росс, Франсуа Арно, Едрієн Броуді та Джорджина Чапман. На доріжці поєдналися об’ємні костюми, сукні з прозорими вставками та вінтаж початку 2000-х.
Wave RBC.UA зібрало 10 зіркових виходів із церемонії - з акцентом на крій, колір і деталі, які хочеться роздивитися ближче.
Трейсі Елліс Росс
Акторка обрала сатиновий комплект Celine відтінку слонової кістки з осінньої колекції 2026 року.
Жакет із коміром і широкі штани доповнило пальто в тон, яке вона накинула на плечі.
Світлий образ поєднала з об’ємною зачіскою з дрібних кучерів і червоною помадою.
Франсуа Арно
Актор з’явився у темно-синьому костюмі Saint Laurent із підкреслено вільним кроєм. Широкі плечі, великі лацкани та об’ємні штани визначили силует його виходу.
Під піджак Арно одягнув світло-блакитну сорочку в смужку й додав темну краватку з візерунком.
Едрієн Броуді та Джорджина Чапман
Броуді й Чапман зробили спільний вихід і підтримали темну палітру вечора. Дизайнерка позувала у чорній сукні по фігурі, а актор обрав чорний комплект із більш розслабленим силуетом.
Мішель Монаган
Монаган обрала чорну сукню Altuzarra з колекції весна-2027. Її особливість - деконструйований крій із навмисно необробленими краями та прозорими вставками, оздобленими квітковою вишивкою.
Ще одним акцентом стали довгі сережки з великими квітковими елементами. Акторка зібрала волосся у гладкий пучок, залишивши прикраси повністю відкритими.
Луїза Джейкобсон
Джейкобсон приміряла світлий костюм Tom Ford у тонку смужку, створений Хайдером Акерманном. Двобортний жакет із широкими плечима вона одягнула без сорочки.
Глибокий виріз доповнила велика чорна квітка на лацкані. Широкі штани майже закривали взуття, підтримуючи об’ємний силует усього образу.
Коко Роша
Коко Роша обрала коричневий комплект з об’ємною курткою, що за формою нагадувала пуховик, і штанами в тон. Пухнастий комір додав ще більше об’єму у верхній частині образу.
Комбінацію завершило масивне чорне взуття на платформі.
Хлоя Файнмен
Для церемонії Файнмен обрала довгу сукню-комбінацію насиченого шоколадного відтінку. Тонкі бретелі, округлий виріз і невеликий шлейф сформували лаконічний силует.
Гладка блискуча поверхня тканини стала головним акцентом вбрання. Акторка доповнила його невеликим темним клатчем і розпущеним волоссям, укладеним хвилями.
Ребекка Голл
Голл з’явилася у чорному комплекті з широких штанів і топа з довгими рукавами та високою горловиною. Асиметричний край топа відкривав ділянку талії.
Асиметричний виріз став головною деталлю вбрання. Образ доповнили стримані прикраси та гладко зібране волосся.
Ганна Айнбіндер
Айнбіндер обрала чорну сукню з виразною формою плечей, доповнивши її темними колготками й сережками.
Основний акцент припав на об’єм у верхній частині вбрання.
Люсі Фраєр
Акторка звернулася до модних архівів і прийшла у вінтажній сукні Roberto Cavalli 2004 року. Тонкі бретелі, глибокий V-подібний виріз і асиметричний поділ поєдналися із зеленим рослинним візерунком на бежево-золотавому тлі.
Фраєр додала чорні босоніжки з ремінцями й уклала волосся м’якими хвилями.