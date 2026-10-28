Celine, Saint Laurent і вінтажний Cavalli: найефектніші образи зірок на WWD Honors 2026

У Нью-Йорку 27 жовтня відбулася церемонія WWD Honors 2026, яка зібрала акторів, моделей, дизайнерів і представників модної індустрії. Серед гостей були Трейсі Елліс Росс, Франсуа Арно, Едрієн Броуді та Джорджина Чапман. На доріжці поєдналися об’ємні костюми, сукні з прозорими вставками та вінтаж початку 2000-х.

Wave RBC.UA зібрало 10 зіркових виходів із церемонії - з акцентом на крій, колір і деталі, які хочеться роздивитися ближче.