Celine, Saint Laurent и винтажный Cavalli: самые эффектные образы звезд на WWD Honors 2026

Эдриен Броуди пришел с Джорджиной Чапман, а Луиза Джейкобсон выбрала костюм без рубашки
В Нью-Йорке 27 октября прошла церемония WWD Honors 2026, собравшая актеров, моделей, дизайнеров и представителей модной индустрии. Среди гостей были Трейси Эллис Росс, Франсуа Арно, Эдриен Броуди и Джорджина Чапман. На дорожке объединились объемные костюмы, платья с прозрачными вставками и винтаж начала 2000-х.
Wave RBC.UA собрало 10 звездных выходов из церемонии - с акцентом на крой, цвет и детали, которые хочется рассмотреть поближе.
Актриса выбрала сатиновый комплект Celine оттенка слоновой кости из осенней коллекции 2026 года.
Жакет с воротником и широкие брюки дополнило пальто в тон, которое она накинула на плечи.
Светлый образ соединила с объемной прической из мелких локонов и красной помадой.
Актер появился в темно-синем костюме Saint Laurent с подчеркнуто свободным кроем. Широкие плечи, большие лацканы и объемные штаны определили силуэт его выхода.
Под пиджак Арно надел светло-голубую рубашку в полоску и добавил темный галстук с узором.
Броуди и Чапман сделали общий выход и поддержали темную палитру вечера. Дизайнер позировала в черном платье по фигуре, а актер выбрал черный комплект с более расслабленным силуэтом.
Монаган избрала черное платье Altuzarra из коллекции весна-2027. Ее особенность – деконструированный крой с намеренно необработанными краями и прозрачными вставками, украшенными цветочной вышивкой.
Еще одним акцентом стали длинные серьги с большими цветочными элементами. Актриса собрала волосы в гладкий пучок, оставив украшения полностью открытыми.
Джейкобсон примерила светлый костюм Tom Ford в тонкую полоску, созданную Хайдером Акерманном. Двухбортный жакет с широкими плечами она надела без рубашки.
Глубокий вырез дополнил большой черный цветок на лацкане. Широкие брюки почти закрывали обувь, поддерживая объемный силуэт всего образа.
Коко Роша выбрала коричневый комплект с объемной курткой, по форме напоминавшей пуховик, и брюками в тон. Пушистый воротник добавил еще больше объема в верхней части образа.
Комбинацию завершила массивная черная обувь на платформе.
Для церемонии Файнмэн выбрала длинное платье-комбинацию насыщенного шоколадного оттенка. Тонкие бретели, округлый вырез и небольшой шлейф сформировали лаконичный силуэт.
Гладкая блестящая поверхность ткани стала главным акцентом наряда. Актриса дополнила его небольшим темным клатчем и распущенными волосами, уложенными волнами.
Голл появилась в черном комплекте из широких брюк и топа с длинными рукавами и высокой горловиной. Ассиметричный край топа открывал участок талии.
Ассиметричный вырез стал главной деталью наряда. Образ дополнили сдержанные украшения и гладко собранные волосы.
Айнбиндер выбрала черное платье с выразительной формой плеч, дополнив его темными колготками и серьгами.
Основной акцент пришелся на объем в верхней части наряда.
Актриса обратилась к модным архивам и пришла в винтажном платье Roberto Cavalli в 2004 году. Тонкие бретели, глубокий V-образный вырез и асимметричное деление сочетались с зеленым растительным узором на бежево-золотовом фоне.
Фраер добавила черные босоножки с ремешками и уложила волосы мягкими волнами.