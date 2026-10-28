Celine, Saint Laurent и винтажный Cavalli: самые эффектные образы звезд на WWD Honors 2026

Wave RBC.UA собрало 10 звездных выходов из церемонии - с акцентом на крой, цвет и детали, которые хочется рассмотреть поближе.

В Нью-Йорке 27 октября прошла церемония WWD Honors 2026, собравшая актеров, моделей, дизайнеров и представителей модной индустрии. Среди гостей были Трейси Эллис Росс, Франсуа Арно, Эдриен Броуди и Джорджина Чапман. На дорожке объединились объемные костюмы, платья с прозрачными вставками и винтаж начала 2000-х.

Трейси Эллис Росс

Актриса выбрала сатиновый комплект Celine оттенка слоновой кости из осенней коллекции 2026 года.

Жакет с воротником и широкие брюки дополнило пальто в тон, которое она накинула на плечи.

Светлый образ соединила с объемной прической из мелких локонов и красной помадой.

Трейси Эллис Росс (фото: Getty Images)

Франсуа Арно

Актер появился в темно-синем костюме Saint Laurent с подчеркнуто свободным кроем. Широкие плечи, большие лацканы и объемные штаны определили силуэт его выхода.

Под пиджак Арно надел светло-голубую рубашку в полоску и добавил темный галстук с узором.

Франсуа Арно (фото: Getty Images)

Эдриен Броуди и Джорджина Чапман

Броуди и Чапман сделали общий выход и поддержали темную палитру вечера. Дизайнер позировала в черном платье по фигуре, а актер выбрал черный комплект с более расслабленным силуэтом.

Эдриен Броуди и Джорджина Чапман (фото: Getty Images)

Мишель Монаган

Монаган избрала черное платье Altuzarra из коллекции весна-2027. Ее особенность – деконструированный крой с намеренно необработанными краями и прозрачными вставками, украшенными цветочной вышивкой.

Еще одним акцентом стали длинные серьги с большими цветочными элементами. Актриса собрала волосы в гладкий пучок, оставив украшения полностью открытыми.

Мишель Монаган (фото: Getty Images)

Луиза Джейкобсон

Джейкобсон примерила светлый костюм Tom Ford в тонкую полоску, созданную Хайдером Акерманном. Двухбортный жакет с широкими плечами она надела без рубашки.

Глубокий вырез дополнил большой черный цветок на лацкане. Широкие брюки почти закрывали обувь, поддерживая объемный силуэт всего образа.

Луиза Джейкобсон (фото: Getty Images)

Коко Роша

Коко Роша выбрала коричневый комплект с объемной курткой, по форме напоминавшей пуховик, и брюками в тон. Пушистый воротник добавил еще больше объема в верхней части образа.

Комбинацию завершила массивная черная обувь на платформе.

Коко Роша (фото: Getty Images)

Хлоя Файнмен

Для церемонии Файнмэн выбрала длинное платье-комбинацию насыщенного шоколадного оттенка. Тонкие бретели, округлый вырез и небольшой шлейф сформировали лаконичный силуэт.

Гладкая блестящая поверхность ткани стала главным акцентом наряда. Актриса дополнила его небольшим темным клатчем и распущенными волосами, уложенными волнами.

Хлоя Файнмэн (фото: Getty Images)

Ребекка Голл

Голл появилась в черном комплекте из широких брюк и топа с длинными рукавами и высокой горловиной. Ассиметричный край топа открывал участок талии.

Ассиметричный вырез стал главной деталью наряда. Образ дополнили сдержанные украшения и гладко собранные волосы.

Ребекка Голл (фото: Getty Images)

Анна Айнбиндер

Айнбиндер выбрала черное платье с выразительной формой плеч, дополнив его темными колготками и серьгами.

Основной акцент пришелся на объем в верхней части наряда.

Анна Айнбиндер (фото: Getty Images)

Люси Фраер

Актриса обратилась к модным архивам и пришла в винтажном платье Roberto Cavalli в 2004 году. Тонкие бретели, глубокий V-образный вырез и асимметричное деление сочетались с зеленым растительным узором на бежево-золотовом фоне.

Фраер добавила черные босоножки с ремешками и уложила волосы мягкими волнами.