Бурлеск, огонь и гигантская туфля: Christian Louboutin устроил модное шоу с Дитой фон Тиз
Christian Louboutin необычно представил в Париже женскую коллекцию весна-лето 2027 - вместо традиционного показа бренд устроил театрализованное представление, посвященное культовым туфлям La Pigalle. Главной героиней шоу стала американская артистка Дита фон Тиз.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Каким было шоу Christian Louboutin в Париже
Презентация прошла в театре Шатле во время Парижской недели моды. В этот раз Louboutin представил шоу под названием "Eternal Youth" - масштабную постановку, объединившую моду, театр, музыку, танцы и бурлеск.
Центральной героиней истории стала Дита фон Тиз. Ее выступления чередовались с хореографическими номерами, современной и классической музыкой.
В начале спектакля Дита появилась в образе Белоснежки с идеально уложенными черными волосами, красными губами и яблоком в руке, но сюжет отошел от классической сказки. Вместо истории о принцессе, которую должен спасти принц, постановка рассказывала о самоутверждении и внутренней силе героини.
Во время выступления артистка сменила несколько образов, в том числе надела блестящий корсет от дизайнера Mr. Pearl, белая накидка John Galliano и головной убор от Стивена Джонса.
Последний номер завершился традиционным для фон Тиз элементом раздевания, после которого сцену заполнили конфетти и огненный дождь.
Во время финального выхода к артистке присоединился сам Кристиан Лубутен. Он сыграл в постановке персонажа в маске.
Культовые туфли La Pigalle получили новое прочтение
Главной обувью шоу стали La Pigalle - одна из самых известных моделей Christian Louboutin. Туфли названы в честь парижского района Пигаль и впервые были представлены в 2004 году.
Модель отличается лаконичным силуэтом и заостренным носком и стала одним из символов бренда. В новой постановке La Pigalle появились не только на ногах моделей и артистов, но и в декорациях. Так, в финальном номере для фон Тиз создали гигантскую версию туфель.
Среди эксклюзивных моделей показали туфли с золотыми крыльями из перьев и модель Macbetha, которую во время шоу демонстрировала фон Тиз. Обувь украшена кристаллами и скульптурными металлическими деталями.
Отдельно Louboutin представил новую интерпретацию Ballerina Ultima. Для весенне-летнего сезона 2027 года ее выполнили в огненно-красном цвете, дополнив вышитым верхом, подошвой с кристаллами и декоративными элементами на каблуке.
При написании материала были использованы следующие источники: WWD, сайт Christian Louboutin, Instagran Дети фон Тиз.