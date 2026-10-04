Бурлеск, вогонь і гігантська туфля: Christian Louboutin влаштував модне шоу з Дітою фон Тіз

Яким було шоу Christian Louboutin у Парижі

Презентація відбулася в театрі Шатле під час Паризького тижня моди. Цього разу Louboutin представив шоу під назвою "Eternal Youth" - масштабну постановку, що поєднала моду, театр, музику, танці та бурлеск.

Центральною героїнею історії стала Діта фон Тіз. Її виступи чергувалися з хореографічними номерами, сучасною та класичною музикою.

На початку вистави Діта з'явилася в образі Білосніжки з ідеально укладеним чорним волоссям, червоними губами та яблуком у руці, але сюжет відійшов від класичної казки. Замість історії про принцесу, яку має врятувати принц, постановка розповідала про самоствердження та внутрішню силу героїні.



Під час виступу артистка змінила кілька образів, зокрема одягла блискучий корсет від дизайнера Mr. Pearl, білу накидку John Galliano та головний убір від Стівена Джонса.

Останній номер завершився традиційним для фон Тіз елементом роздягання, після якого сцену заповнили конфетті та вогняний дощ.

Під час фінального виходу до артистки приєднався сам Крістіан Лубутен. Він зіграв у постановці персонажа у масці.

Культові туфлі La Pigalle отримали нове прочитання

Головним взуттям шоу стали La Pigalle - одна з найвідоміших моделей Christian Louboutin. Туфлі названі на честь паризького району Пігаль і вперше були представлені у 2004 році.

Модель вирізняється лаконічним силуетом та загостреним носком і стала одним із символів бренду. У новій постановці La Pigalle з'явилися не лише на ногах моделей та артистів, а й у декораціях. Так, у фінальному номері для фон Тіз створили гігантську версію туфель.

Серед ексклюзивних моделей, створених в ательє бренду, показали туфлі з золотими крилами з пір'я та модель Macbetha, яку під час шоу демонструвала фон Тіз. Взуття прикрашене кристалами та скульптурними металевими деталями.

Окремо Louboutin представив нову інтерпретацію Ballerina Ultima. Для весняно-літнього сезону 2027 її виконали у вогняно-червоному кольорі, доповнивши вишитим верхом, підошвою з кристалами та декоративними елементами на підборах.