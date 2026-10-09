Больше тела и игривости: 5 главных трендов на весну-лето 2027 с мировых недель моды

Юбки на пике

Разной длины, формы, объема и материалов – они становятся основой как обыденного образа и вечерних выходов. В частности, акцент на юбках в коллекции сделала Prada в Милане, к тому же они были разнообразны и необычны – интересной формы, с блестками или сменными деталями.

Белье как полноценный элемент одежды

Бюстгальтеры, топы и кружево выходят за пределы спальни и становятся частью образа. Их сочетали с базовой одеждой – жакетами, костюмами и юбками и более элегантными.

Больше всего запомнился в этом плане показ Fendi – в них белье было заметно и придавало образам игривости и сексуальности.

Пастель и мягкие оттенки

Цвета в одежде остаются, но следующим летом мы вернемся к более нежным оттенкам, которые придадут образу легкости и романтичности. Bottega Veneta, Victoria Beckham, Diesel и другие представили коллекции в светлых тонах.

Прозрачность и легкие ткани

Классические силуэты, однако, в облегченной форме: легкие ткани, более открытого тела, полупрозрачные платья и легкий твид – бренды переосмысливают классику и делают ее более невесомой и приспособленной к жаркому летнему сезону.

В частности, легкие формы и ткани представили Chanel, Louis Vuitton, Tom Ford и другие.

Заметные аксессуары

Если в образах дизайнеры делают ставку на воздушности, романтичности и прозрачности, то с аксессуарами все наоборот. Они должны быть заметны и ярки – большие цветные серьги, яркие сумки, цветные очки, бахрома, необычная геометрия. Это способ самовыразиться и придать образу изюм.

Такие аксессуары представили Prada, Fendi, Loewe, Bottega Veneta и другие.