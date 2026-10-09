Більше тіла та грайливості: 5 головних трендів на весну-літо 2027 зі світових тижнів моди

Спідниці на піку

Різної довжини, форми, обʼєму та матеріалів – вони стають основою як повсякденного образу та вечірніх виходів. Зокрема, акцент на спідницях в колекції зробила Prada в Мілані, до того ж, вони були різноманітні та незвичні – цікавої форми, з блискітками або змінними деталями.

Білизна як повноцінний елемент одягу

Бюстгалтери, топи та мереживо виходять за межі спальні і стають частиною образу. Іх поєднували з базовим одягом – жакетами, костюмами та спідницями і з більш елегантними.

Найбільше запамʼятався в цьому плані показ Fendi – в них білизна була помітна і додавала образам грайливості та сексуальності.

Пастель та мʼякі відтінки

Кольори в одязі залишаються, але наступного літа ми повернемось до більш ніжних відтінків, які додадуть образу легкості та романтичності. Bottega Veneta, Victoria Beckham, Diesel та інші представили колекції в світлих тонах.

Прозорість і легкі тканини

Класичні силуети, проте в полегшеній формі: легкі тканини, більше відкритого тіла, напівпрозорі сукні та легкий твід – бренди переосмислюють класику і роблять її більш невагомою та пристосованою до спекотного літнього сезону.

Зокрема, легкі форми та тканини представили Chanel, Louis Vuitton, Tom Ford та інші.

Помітні аксесуари

Якщо в образах дизайнери роблять ставку на легкості, романтичності та прозорості, то з аксесуарами все навпаки. Вони мають бути помітними та яскравими – великі кольорові сережки, яскраві сумки, кольорові окуляри, бахрома, незвична геометрія. Це спосіб самовиразитися і додати образу родзинки.

Такі аксесуари представили Prada, Fendi, Loewe, Bottega Veneta та інші.