Белый тюль Розалии и змеиный принт Бад Гьял: 15 лучших образов Latin Grammy 2026

Розалия

Белое платье Matières Fécales напоминало свадебное благодаря пышной юбке из тюля. Приталенный корсет со шнуровкой на спине уравновешивал объем юбки.

В этом наряде Розалия продолжила визуальную линию альбома "LUX", получившего в тот вечер главную награду премии.

Розалия (фото: Getty Images)

Елена Роуз

Певица выбрала нежно-розовое платье без бретелек с корсетным лифом. Четкие линии лифа и открытые плечи определяли силуэт, а белый цвет продлил палитру, к которой Елена Роуз часто обращается в своих образах.

Елена Роуз (фото: Getty Images)

Анитта

Бразильская певица вышла в белом наряде Vitureta с прозрачными рукавами, открытыми плечами и переплетениями ткани на бедрах.

Юбка имела боковой разрез и короткий шлейф. Единственным ярким акцентом стали красные перья в волосах.

Анитта (фото: Getty Images)

Камилла Кабелло

Кабелло выбрала нежно-розовый комплект Simone Rocha в бельевом стиле. На коротком атласном топе были бант и цветочное кружево, повторяющееся на подоле длинной юбки.

Белые боа из перьев прибавили объем, а волосы певица оставила распущенными.

Камилла Кабелло (фото: Getty Images)

Ана де Армас и Бето Монтенегро

Де Армас появилась в голубом платье Elie Saab с мелким цветочным принтом. Драпированный вырез, кружево на бедре и асимметричная юбка с высоким разрезом сочетались с серебристыми босоножками.

Монтенегро выбрал свободный графитовый костюм с двубортным пиджаком, белую рубашку, бордовый галстук и узкие темные очки.

Ана де Армас и Бето Монтенегро (фото: Getty Images)

Бад Гьялл

Для дорожки певица выбрала длинное приталенное платье турецкого дизайнера Салиха Балты со змеиным принтом.

Узор покрывал все платье, поэтому именно он вместе с вытянутым силуэтом определял образ.

Бад Гьялл (фото: Getty Images)

Розелин Санчес

Ведущая церемонии появилась в серебристом платье из металлизированной сетки. Вшитый капюшон переходил в глубокий драпированный вырез, а юбка расширялась вниз и заканчивалась коротким шлейфом.

В платье Санчес добавила тонкое колье и браслет.

Розелин Санчес (фото: Getty Images)

Джанет Джексон

Джексон выбрала фиолетовый костюм Luar. Жакет с высоким воротником, выразительными плечами и асимметричным низом она соединила с очень широкими брюками со складками.

Образ дополнили жемчужные серьги и серебристые кольца.

Джанет Джексон (фото: Getty Images)

Карин Леон

Мексиканский певец соединил черный смокинг и белую рубашку с черной бабочкой.

К вечернему костюму он добавил свою фирменную ковбойскую шляпу.

Карин Леон (фото: Getty Images)

Гриси и Майк Бахия

На прозрачном тюлевом платье Гриси красные, оранжевые и золотистые блестки образовывали языки пламени.

Вышивка продолжалась на шлейфе. Майк Бахия выбрал черный бархатный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и темные очки.

Пара вышла на дорожку с сыном Каем, который тоже был в черном костюме с бабочкой.

Грисси и Майк Бахия (фото: Getty Images)

Ленни Таварес

Таварес надел двубортный костюм цвета слоновой кости с золотистыми пуговицами.

Под пиджаком была видна ажурная рубашка с разноцветными ромбами. Две крупные броши, очки в металлической оправе и белые лоферы с кистями дополнили образ.

Ленни Таверас (фото: Getty Images)

BRIZZA

Самой заметной деталью наряда BRIZZA стал объемный воротник из перьев, обрамлявший плечи.

Певица работает с продюсером Гектором Маццарри над музыкальным проектом DSCNTRL.

BRIZZA и Гектор Маццарри (фото: Getty Images)

Эмилия Дидес

Чилийская певица и модель выбрали кораллово-розовое платье без бретелей.

Фигурный лиф с золотистой аппликацией из камней сочетался с вырезами на талии и приталенной юбкой со шлейфом.

Дидес оставила волосы распущенными и сделала акцент на макияже глаз.

Эмилия Дидес (фото: Getty Images)

Йелда Банчон

Эквадорская певица вышла в ярко-розовом платье с вырезами на талии, высоким разрезом и воланами.

Объемные цветы украшали плечо и бедро, а талию обвивала тонкая серебристая цепочка. Образ дополнили серебристые босоножки.

Йелда Банчон (фото: Getty Images)

Якоби

Якоби соединил длинное черное пальто без лацканов, одетое на голый торс, с широкими брюками и обувью с разделенным носком.

На голову он накинул полупрозрачную вуаль цвета фуксии, украшенную камнями.