Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026

Розалія

Біла сукня Matières Fécales нагадувала весільну завдяки пишній спідниці з тюлю. Приталений корсет зі шнурівкою на спині врівноважував об’єм спідниці.

У цьому вбранні Розалія продовжила візуальну лінію альбому "LUX", який того вечора отримав головну нагороду премії.

Розалія (фото: Getty Images)

Олена Роуз

Співачка обрала ніжно-рожеву сукню без бретелей із корсетним ліфом. Чіткі лінії ліфа й відкриті плечі визначали силует, а білий колір продовжив палітру, до якої Олена Роуз часто звертається у своїх образах.

Олена Роуз (фото: Getty Images)

Анітта

Бразильська співачка вийшла в білому вбранні Vitureta з прозорими рукавами, відкритими плечима й переплетеннями тканини на стегнах.

Спідниця мала бічний розріз і короткий шлейф. Єдиним яскравим акцентом стала червона пір’їна у волоссі.

Анітта (фото: Getty Images)

Каміла Кабелло

Кабелло обрала ніжно-рожевий комплект Simone Rocha в білизняному стилі. На короткому атласному топі були бант і квіткове мереживо, яке повторювалося на подолі довгої спідниці.

Біле боа з пір’я додало об’єму, а волосся співачка залишила розпущеним.

Каміла Кабелло (фото: Getty Images)

Ана де Армас і Бето Монтенегро

Де Армас з’явилася в блакитній сукні Elie Saab із дрібним квітковим принтом. Драпірований виріз, мереживо на стегні й асиметрична спідниця з високим розрізом поєднувалися зі сріблястими босоніжками.

Монтенегро обрав вільний графітовий костюм із двобортним піджаком, білу сорочку, бордову краватку й вузькі темні окуляри.

Ана де Армас і Бето Монтенегро (фото: Getty Images)

Бад Г’ял

Для доріжки співачка обрала довгу приталену сукню турецького дизайнера Саліха Балти зі зміїним принтом.

Візерунок покривав усю сукню, тому саме він, разом із витягнутим силуетом, визначав образ.

Бад Г’ял (фото: Getty Images)

Розелін Санчес

Ведуча церемонії з’явилася в сріблястій сукні з металізованої сітки. Вшитий каптур переходив у глибокий драпірований виріз, а спідниця розширювалася донизу й закінчувалася коротким шлейфом.

До сукні Санчес додала тонке кольє та браслет.

Розелін Санчес (фото: Getty Images)

Джанет Джексон

Джексон обрала фіолетовий костюм Luar. Жакет із високим коміром, виразними плечима й асиметричним низом вона поєднала з дуже широкими штанами зі складками.

Образ доповнили перлинні сережки та сріблясті каблучки.

Джанет Джексон (фото: Getty Images)

Карін Леон

Мексиканський співак поєднав чорний смокінг і білу сорочку з чорним метеликом.

До вечірнього костюма він додав свій фірмовий ковбойський капелюх.

Карін Леон (фото: Getty Images)

Грісі та Майк Бахія

На прозорій тюлевій сукні Грісі червоні, помаранчеві й золотаві лелітки утворювали язики полум’я.

Вишивка продовжувалася на шлейфі. Майк Бахія обрав чорний оксамитовий смокінг з атласними лацканами, білу сорочку й темні окуляри.

Пара вийшла на доріжку із сином Каєм, який теж був у чорному костюмі з метеликом.

Грісі та Майк Бахія (фото: Getty Images)

Ленні Таварес

Таварес одягнув двобортний костюм кольору слонової кістки із золотистими ґудзиками.

Під піджаком було видно ажурну сорочку з різнокольоровими ромбами. Дві великі брошки, окуляри в металевій оправі та білі лофери з китицями доповнили образ.

Ленні Таверас (фото: Getty Images)

BRIZZA

Найпомітнішою деталлю вбрання BRIZZA став об’ємний комір із пір’я, який обрамляв плечі.

Співачка працює з продюсером Гектором Маццаррі над музичним проєктом DSCNTRL.

BRIZZA і Гектор Маццаррі (фото: Getty Images)

Емілія Дідес

Чилійська співачка й модель обрала коралово-рожеву сукню без бретелей.

Фігурний ліф із золотавою аплікацією з камінців поєднувався з вирізами на талії та приталеною спідницею зі шлейфом.

Дідес залишила волосся розпущеним і зробила акцент на макіяжі очей.

Емілія Дідес (фото: Getty Images)

Їлда Банчон

Еквадорська співачка вийшла в яскраво-рожевій сукні з вирізами на талії, високим розрізом і воланами.

Об’ємні квіти прикрашали плече та стегно, а талію обвивав тонкий сріблястий ланцюжок. Образ доповнили сріблясті босоніжки.

Їлда Банчон (фото: Getty Images)

Якобі

Якобі поєднав довге чорне пальто без лацканів, одягнене на голий торс, із широкими штанами та взуттям із розділеним носком.

На голову він накинув напівпрозору вуаль кольору фуксії, оздоблену камінцями.