Кукла имеет самый узнаваемый образ

В этот раз дизайнеры воспроизвели один из самых узнаваемых рождественских образов исполнительницы - красный костюм с белой отделкой, в котором она появилась на обложке альбома Merry Christmas 1994 года.

Кукла одета в красный бархатный комбинезон с белой отделкой из искусственного меха, черным поясом и сапогами. Образ дополняют длинные светлые волосы, фирменное кольцо Мераи Кэри с бабочкой и микрофон с ее инициалами.

В комплект также входят подставка и сертификат подлинности.

По словам певицы, для нее Рождество всегда было особым периодом, поэтому возвращение к сотрудничеству с Barbie стало приятным событием. Она надеется, что новая кукла принесет поклонникам праздничное настроение.

Кукла Barbie, посвященная Мэрайи Кэри (фото: instagram.com/barbie)

Кукла Barbie, посвященная Мэрайи Кэри (фото: instagram.com/barbie)

Кукла Barbie, посвященная Мэрайи Кэри (фото: instagram.com/barbie)

Когда появилась первая кукла

Первая Barbie, посвященная Мэрайи Кэри, появилась в 2023 году. Тогда артистку воспроизвели в блестящем красном вечернем платье с высоким разрезом. Первоначальный тираж коллекционной куклы раскупили менее чем за сутки.

Новая Barbie Signature Mariah Carey Doll #2 поступила в продажу 18 ноября. Ее стоимость составляет 80 долларов.

Выпуск посвящен музыкальному наследию Кэри, прежде всего его хиту All I Want for Christmas Is You. Вышедшая в 1994 году песня стала одним из самых известных рождественских треков и ежегодно возвращается к музыкальным чартам накануне праздников.

Кукла Barbie, посвященная Мэрайи Кэри (фото: instagram.com/barbie)

Кукла Barbie, посвященная Мэрайи Кэри (фото: instagram.com/barbie)