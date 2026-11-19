Лялька має найвпізнаваніший образ

Цього разу дизайнери відтворили один із найвпізнаваніших різдвяних образів виконавиці - червоний костюм із білим оздобленням, у якому вона з'явилася на обкладинці альбому Merry Christmas 1994 року.

Лялька одягнена в червоний оксамитовий комбінезон із білим оздобленням зі штучного хутра, чорним поясом і чоботами. Образ доповнюють довге світле волосся, фірмова каблучка Мераї Кері з метеликом і мікрофон із її ініціалами.

До комплекту також входять підставка та сертифікат автентичності.

За словами співачки, для неї Різдво завжди було особливим періодом, тому повернення до співпраці з Barbie стало приємною подією. Вона також сподівається, що нова лялька принесе шанувальникам святковий настрій.

Лялька Barbie ​​​​​​, присвячена Мераї Кері (фото: instagram.com/barbie)

Лялька Barbie ​​​​​​, присвячена Мераї Кері (фото: instagram.com/barbie)

Лялька Barbie ​​​​​​, присвячена Мераї Кері (фото: instagram.com/barbie)

Коли з'явилася перша лялька

Перша Barbie, присвячена Мераї Кері, з'явилася у 2023 році. Тоді артистку відтворили в блискучій червоній вечірній сукні з високим розрізом. Початковий тираж колекційної ляльки розкупили менш ніж за добу.

Нова Barbie Signature Mariah Carey Doll #2 надійшла в продаж 18 листопада. Її вартість становить 80 доларів.

Випуск присвячений музичній спадщині Кері, передусім її хіту All I Want for Christmas Is You. Пісня, що вийшла у 1994 році, стала одним із найвідоміших різдвяних треків і щороку повертається до музичних чартів напередодні свят.

Лялька Barbie ​​​​​​, присвячена Мераї Кері (фото: instagram.com/barbie)

Лялька Barbie ​​​​​​, присвячена Мераї Кері (фото: instagram.com/barbie)