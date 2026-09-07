Балетки, лоферы и kitten heels: актуальные тренды обуви на осень-2026

Лоферы

Уже несколько сезонов – классика осеннего гардероба, сразу придающая образу романтичности. Этой осенью особенно актуальны более мягкие модели – из мягкой кожи или замши, коричневые, шоколадные или бордовые. Особенно удачно сочетаются с высокими белыми носками, юбками, костюмными брюками и т.д.

Kitten heels

Низкий каблук, на 2-5 см – must have в этом сезоне. Туфли закрытые или с открытой пяткой, ботильоны или сапоги – выбирайте модель по душе.

Балетки

Современные трендовые балетки закрытые, с высокой линией подъема, замшевые, с анималистическим принтом, с ремешком через стопу. Так же, как и лоферы, отлично работают для луков в стиле “дарк академия”, особенно, если соединить их с белыми носками или чулками.

Мюли и слипперы

Обувь с открытой пяткой чрезвычайно трендова этой осенью. По окончанию лета они никуда не исчезают, лишь немного трансформируются – становятся более закрытыми, кожаными или замшевыми.

Мюли из осенней коллекции бренда Coosh (фото: cooshwear.com)

Анималистический принт

Это общий большой тренд этого сезона, не только в обуви. Однако его нельзя не упомянуть еще раз, ведь обувь с принтом-зеброй, леопардом, оленем, змеей и т.п., на пике популярности.

Высокие сапоги

В этом сезоне в моде сапоги до колена и выше. Причем они могут быть облегающими, по ноге, или широкие и свободные. На плоской подошве, kitten heels, или на высоком каблуке – можно выбрать пару себе по душе.

Кроссовки

Однако не такие массивные, как были раньше. В этом сезоне кроссовки остаются актуальными, однако теперь они на тонкой плоской подошве, замшевые, сатиновые или металлизированные.