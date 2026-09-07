Балетки, лофери та kitten heels: актуальні тренди взуття на осінь-2026
Цієї осені тренди взуття мають широкий розмах – від знайомих комфортних лоферів та кросівок, до цікавих kitten heels та мюлей. Основний акцент на зручності – високі підбори майже не зустрічаються, натомість дизайнери та стилісти обирають плоску підошву або невеличкі підбори до 5 см.
Кольори насичені, осінні – коричневий, чорний, бургунді. Особливе місце займає топ-тренд цього сезону – анімалістичний принт.
Детальніше про актуальне взуття на осінь 2026 – в підбірці Wave RBC.ua.
Лофери
Вже кілька сезонів – класика осіннього гардеробу, яка одразу додає образу романтичності. Цієї осені особливо актуальні більш “мʼякі” моделі – з мʼякої шкіри або замші, коричневі, шоколадні чи бордові. Особливо вдало поєднуються з високими білими шкарпетками, спідницями, костюмними брюками тощо.
Kitten heels
Низький каблук, на 2-5 см, – must have цього сезону. Туфлі закриті, або з відкритою пʼяткою, ботильйони або чоботи – обирайте модель до душі.
Балетки
Сучасні трендові балетки закриті, з високою лінією підйому, замшеві, з анімалістичним принтом, з ремінцем через стопу. Так само, як і лофери, чудово працюють для луків в стилі “дарк академія”, особливо, якщо поєднати їх з білими шкарпетками або панчохами.
Мюлі та сліпери
Взуття з відкритою пʼяткою надзвичайно трендове цієї осені. Після закінчення літа вони нікуди не зникають, лише трохи трансформуються – стають більш закритими, шкіряними чи замшевими.
Анімалістичний принт
Це загальний великий тренд цього сезону, не тільки у взутті. Проте його не можна не згадати ще раз, адже взуття з принтом-зеброю, леопардом, оленем, змією тощо, на піку популярності.
Високі чоботи
Цього сезону в моді чоботи до коліна і вище. При чому, вони можуть бути облягаючими, по нозі, або широкі і вільні. На плоскій підошві, kitten heels, або на високих підборах – можна обрати пару собі до душі.
Кросівки
Проте не такі масивні, як були раніше. В цьому сезоні кросівки залишаються актуальними, проте тепер вони на плоскій тоненькій підошві, замшеві, сатинові або металізовані.