Балерина на шляпке и платье с пейзажем: самые яркие образы из премьеры "Голодных игр"

Эль Фаннинг

Эль Фаннинг, сыгравшая молодую Эффи Тринкет, появилась в нежно-розовом платье Robert Wun из кутюрной коллекции осень 2026 года.

Скульптурный корсет с волнистыми краями соединили с пышной юбкой тюля.

Главный акцент - шляпка с миниатюрной балериной. Вместе с розовыми туфлями Jimmy Choo он превратил образ в фантазию о музыкальном ящике.

Эксцентричный аксессуар также хорошо подходит к стилю ее героини, которая обожает необычный наряд.

Эль Фаннинг (фото: Getty Images)

Маккенна Грейс

Маккенна Грейс выбрала платье Almée Couture, украшение которого напоминает пейзаж с постера фильма.

На лифе можно рассмотреть голубое и серебристое небо, ниже - фиолетовые горы, зеленые луга и разноцветные полевые цветы.

Объемные фиолетовые цветы спускаются от бедер на прозрачную юбку. Благодаря этому наряду интересно рассматривать и издалека, и вблизи: общий силуэт постепенно раскрывается в отдельных деталях вышивки.

Образ для исполнительницы роли Мейсили Доннер подобрала стилистка Молли Диксон.

Маккенна Грейс (фото: Getty Images)

Уитни Пик

Уитни Пик вышла в платье Chanel из кутюрной коллекции весна 2026 года. В ней соединили пастельный шифон, мелкие сборки и черные фактурные детали на лифе.

Легкая юбка и темное убранство создают выразительный контраст, а прическа с косой "рыбий хвост" оставляет открытыми плечи и украшения. Образ дополнили асимметричные бриллиантовые серьги и кольцо Chanel.

Уитни Пик (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Глен Клоуз выбрала объемное платье Simone Rocha из осенней коллекции 2026 года.

Тафта насыщенного мохово-зеленого оттенка держит форму, а на талии ткань собрана в декоративные банты.

Длинные черные кожаные перчатки придали образу драматичности. Завершили его уложенные волнами белокурые локоны и серьги с зелеными акцентами.

Здесь внимание привлекают прежде цвет и пропорции платья.

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Джозеф Зада

Джозеф Зада, сыгравший юного Геймитча Абернети, появился в Gucci из коллекции весна-лето 2027 года.

К серому фактурному двубортному жакету актер подобрал светло-голубую рубашку, черный галстук и темные брюки.

Рубашка, частично выпущенная поверх штанов, и взъерошенные кудри добавили расслабленности.

Широкий черный ремень с заметной пряжкой и туфли с острыми носками завершили сочетание, в котором суровый крой соседствует с преднамеренной халатностью.

Джозеф Зада (фото: Getty Images)

Киран Калкин

Киран Калкин выбрал вышитый жакет с голубой рубашкой.

Киран Калкин (фото: Getty Images)

Джесси Племонс

Джесси Племонс соединил черный костюм в полоску с фиолетовой рубашкой.

Джесси Племонс (фото: Getty Images)

Тайрис

Белый наряд Тайрис объединил кружевные детали, перья и высокий головной убор. Объемный декор на одном плече переходил в длинный асимметричный шлейф, а разрез сбоку открывал ногу.

Драматичности добавили красные элементы в форме капель и декоративные стрелы – вместе они напоминали образ раненой птицы.

Завершили выход белые туфли с острыми носками и открытой пяткой.

Тайрис (фото: Getty Images)

Милли Джо Маклафлин и Меган Хана Маклафлин

В совместном выходе Милли Джо и Меган Ханы Маклафлин соединились два естественных мотива - фламинго и бабочки.

Розовый корсет с перьями и декором в виде птиц дополнили длинными черными перчатками и обувью на массивной платформе.

Рядом - платье с корсетным верхом и прозрачной юбкой, покрытое желтыми, оранжевыми и черно-белыми бабочками.

Аппликации переходили на шлейф, а несколько бабочек украшали высокую прическу.

Милли Джо Маклафлин и Меган Хана Маклафлин (фото: Getty Images)

Таша Гури

Таша Гури появилась в скульптурном платье оттенка темной вишни. В наряде объединили глянцевую фактуру под кожу рептилии, корсетный верх и красные плиссированные вставки.

Самая выразительная деталь - объемная юбка с изогнутыми элементами, напоминающими лепестки фантазийного цветка. Образ дополнили красные туфли и собранные волосы.