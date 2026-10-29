Балерина на капелюшку та сукня з пейзажем: найяскравіші образи з прем'єри "Голодних ігор"

Ель Фаннінг

Ель Фаннінг, яка зіграла молоду Еффі Тринкет, з'явилася в ніжно-рожевій сукні Robert Wun із кутюрної колекції осінь 2026.

Скульптурний корсет із хвилястими краями поєднали з пишною тюлевою спідницею.

Головний акцент - капелюшок із мініатюрною балериною. Разом із рожевими туфлями Jimmy Choo він перетворив образ на фантазію про музичну скриньку.

Ексцентричний аксесуар також добре пасує до стилю її героїні, яка обожнює незвичайне вбрання.

Ель Фаннінг (фото: Getty Images)

Маккенна Грейс

Маккенна Грейс обрала сукню Almée Couture, оздоблення якої нагадує пейзаж із постера фільму.

На ліфі можна роздивитися блакитне та сріблясте небо, нижче - фіолетові гори, зелені луки й різнокольорові польові квіти.

Об'ємні фіолетові квіти спускаються від стегон на прозору спідницю. Завдяки цьому вбрання цікаво розглядати і здалеку, і зблизька: загальний силует поступово розкривається в окремих деталях вишивки.

Образ для виконавиці ролі Мейсілі Доннер підібрала стилістка Моллі Діксон.

Маккенна Грейс (фото: Getty Images)

Вітні Пік

Вітні Пік вийшла у сукні Chanel із кутюрної колекції весна 2026. У ній поєднали пастельний шифон, дрібні зборки та чорні фактурні деталі на ліфі.

Легка спідниця й темне оздоблення створюють виразний контраст, а зачіска з косою "риб'ячий хвіст" залишає відкритими плечі та прикраси. Образ доповнили асиметричні діамантові сережки й каблучка Chanel.

Вітні Пік (фото: Getty Images)

Гленн Клоуз

Гленн Клоуз обрала об'ємну сукню Simone Rocha з осінньої колекції 2026 року.

Тафта насиченого мохово-зеленого відтінку тримає форму, а на талії тканина зібрана в декоративні банти.

Довгі чорні шкіряні рукавички додали образу драматичності. Завершили його укладені хвилями біляві локони та сережки із зеленими акцентами.

Тут увагу привертають передусім колір і пропорції сукні.

Гленн Клоуз (фото: Getty Images)

Джозеф Зада

Джозеф Зада, який зіграв юного Геймітча Абернеті, з'явився в Gucci з колекції весна-літо 2027.

До сірого фактурного двобортного жакета актор підібрав світло-блакитну сорочку, чорну краватку та темні штани.

Сорочка, частково випущена поверх штанів, і скуйовджені кучері додали розслабленості.

Широкий чорний ремінь із помітною пряжкою та туфлі з гострими носками завершили поєднання, у якому суворий крій сусідить із навмисною недбалістю.

Джозеф Зада (фото: Getty Images)

Кіран Калкін

Кіран Калкін обрав вишитий жакет із блакитною сорочкою.

Кіран Калкін (фото: Getty Images)

Джессі Племонс

Джессі Племонс поєднав чорний костюм у смужку з фіолетовою сорочкою.

Джессі Племонс (фото: Getty Images)

Тайріс

Біле вбрання Тайріс об'єднало мереживні деталі, пір'я та високий головний убір. Об'ємний декор на одному плечі переходив у довгий асиметричний шлейф, а розріз збоку відкривав ногу.

Драматичності додали червоні елементи у формі крапель і декоративні стріли - разом вони нагадували образ пораненого птаха.

Завершили вихід білі туфлі з гострими носками та відкритою п'ятою.

Тайріс (фото: Getty Images)

Міллі Джо Маклафлін і Меган Хана Маклафлін

У спільному виході Міллі Джо та Меган Хани Маклафлін поєдналися два природні мотиви - фламінго та метелики.

Рожевий корсет із пір'ям і декором у вигляді птахів доповнили довгими чорними рукавичками та взуттям на масивній платформі.

Поруч - сукня з корсетним верхом і прозорою спідницею, вкрита жовтими, помаранчевими та чорно-білими метеликами.

Аплікації переходили на шлейф, а кілька метеликів прикрашали високу зачіску.

Міллі Джо Маклафлін і Меган Хана Маклафлін (фото: Getty Images)

Таша Гурі

Таша Гурі з'явилася у скульптурній сукні відтінку темної вишні. У вбранні поєднали глянцеву фактуру під шкіру рептилії, корсетний верх і червоні плісировані вставки.

Найвиразніша деталь - об'ємна спідниця з вигнутими елементами, що нагадували пелюстки фантазійної квітки. Образ доповнили червоні туфлі та зібране волосся.