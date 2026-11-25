Прозрачность и легкие ткани

На модных показах этого сезона было много тела, воздушности и игривости. Дизайнеры выбирали прозрачные ткани, тоненькие шлейки, невесомые накидки, шифон и кружево. Подобные модели есть в Tom Ford, Saint Laurent, Fendi, Elie Saab.

Saint Laurent (фото: aint-laurent.com)

Перья и бахрома

Тоже было много на подиумах и коллекциях, причем как в одежде, так и в аксессуарах и даже украшениях. Мы будем точно носить много бахромы весной и летом, однако уже сейчас это отличный тренд для праздников, который сделает образ более веселым и подвижным. Это можно найти в коллекциях Valentino, Fendi и других.

Valentino (фото: valentino.com)

Kitten heels

Туфли и босоножки на невысоком каблуке, которые были очень популярны в этом сезоне и точно останутся актуальными для рождественских вечеринок. Такая обувь выглядит стильно и, при этом, она достаточно удобна, чтобы можно было всю ночь танцевать. Есть в коллекциях Manolo Blahnik, Prada, Miu Miu.

Miu Miu (фото: miumiu.com)

Мини-клатчи

Клатчи стали одним из главных трендов в сумочках в этом сезоне и вышли за рамки вечернего гардероба – большие мягкие модели выбирали для повседневных образов. Однако для праздника лучше всего подойдут трендовые скульптурные сумочки, которые часто делают в необычных формах – ракушек, животных, цветов, ящиков и тд. Или просто украшают стразами или камнями. Такая деталь прекрасно подойдет к вечернему платью.

Oscar de la Renta (фото: oscardelarenta.com)

Декорированные сумочки

Чуть больше по размеру, чем клатчи, однако преимущественно небольшие, но щедро украшенные разнообразными элементами – стразами, камнями, вышивкой, жемчугом. Такие модели есть у Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain и других.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Большие украшения

Топ-тренд этого сезона в украшениях – большие массивные серьги, колье, браслеты и кольца, которые привлекают внимание и становятся буквально центром образа. Могут быть разными – абстрактными с камнями, сюрреалистическими, в форме цветов или догих цепочек. Поискать можно в коллекциях Saint Laurent, Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Givenchy и других.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Броши

Также заметен fashion-тренд, ведь броши стали очень популярны в этом сезоне. Они теперь выглядят необычно в форме крупных цветов, животных и насекомых, частей тела. Их носят с вечерними образами и с повседневными, в одиночку, или комбинируют несколько. Для праздничного наряда можно посмотреть варианты в Bottega Veneta, Schiaparelli, Miu Miu, Saint Laurent.

Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)

Мех

Оно сейчас возвращается в моду, так что шубы, меховые накидки и боа будут очень актуальным вариантом верхней одежды для вечерних образов. Они прекрасно сочетаются с изысканными на бретельках, костюмами и элегантными украшениями. Интересные варианты есть в Yves Salomon, Bottega Veneta, Zimmermann.

Zimmermann (фото: zimmermann.com)

Металлик и хром

Тренд, который подходит куда угодно, начиная с маникюра и заканчивая платьями. Переливающиеся ткани выглядят буквально как жидкое золото или серебро, золотистые сумочки, маникюр с втиркой, серебристые тени – этот тренд будто создан для новогодних вечеринок, когда так и хочется больше блеска.

Ralph Lauren (фото: ralphlauren.com)

Frosty make up

Тренд в макияже, который сейчас набирает обороты, но точно будет популярен в праздничный сезон. Выбирайте продукты с перламутровым эффектом – сияющая помада, серебристые тени, хайлайтер. Цель – создать эффект холодного, "морозного" сияния на лице. Также не бойтесь добавить стразы, ведь по праздникам блеска много не бывает.