Прозорість та легкі тканини

На модних показах цього сезону було багато тіла, легкості та грайливості. Дизайнери обирали прозорі тканини, тоненькі шлейки, невагомі накидки, шифон та мереживо. Подібні моделі є у Tom Ford, Saint Laurent, Fendi, Elie Saab.

Saint Laurent (фото: aint-laurent.com)

Пірʼя та бахрома

Теж було багато на подіумах та в колекціях, при чому як в одязі, так і в аксесуарах та навіть прикрасах. Ми точно носитимемо багато бахроми навесні та влітку, проте вже зараз це чудовий тренд для свят, який зробить образ більш веселим та рухливим. Це можна знайти в колекціях Valentino, Fendi та інших.

Valentino (фото: valentino.com)

Kitten heels

Туфлі та босоніжки на невисокому каблуку, які були дуже популярні в цьому сезоні і точно залишаться актуальними для різдвяних вечірок. Таке взуття виглядає стильно та, при цьому, воно достатньо зручне, щоб можна було всю ніч танцювати. Є в колекціях Manolo Blahnik, Prada, Miu Miu.

Miu Miu (фото: miumiu.com)

Міні-клатчі

Клатчі стали одним з головних трендів в сумочках в цьому сезоні і вийшли далеко за межі вечірнього гардеробу – великі мʼякі моделі обирали для повсякденних образів. Проте для свята найкраще підійдуть трендові скульптурні сумочки, які часто роблять в незвичних формах – мушель, тварин, квітів, скриньок і тд. Або просто прикрашають стразами чи камінням. Така деталь чудово пасуватиме до вечірньої сукні.

Oscar de la Renta (фото: oscardelarenta.com)

Декоровані сумочки

Трохи більші за розміром, ніж клатчі, проте все ж переважно невеличкі, але щедро прикрашені різноманітними елементами – стразами, камінням, вишивкою, перлами. Такі моделі є в Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain та інших.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Великі прикраси

Топ-тренд цього сезону в прикрасах – великі масивні сережки, кольє, браслети та каблучки, які привертають увагу і стають буквально центром образу. Можуть бути різними – абстрактними з камінням, сюрреалістичними, у формі квітів або догих ланцюжків. Пошукати можна в колекціях Saint Laurent, Bottega Veneta, Dolce Gabbana, Givenchy та інших.

Dolce Gabbana (фото: dolcegabbana.com)

Брошки

Також помітний fashion-тренд, адже брошки стали дуже популярні в цьому сезоні. Вони тепер виглядають незвично, у формі великих квітів, тварин та комах, частин тіла. Їх носять з вечірніми образами і з повсякденними, поодинці, або комбінують декілька. Для святкового вбрання можна подивитися варіанти в Bottega Veneta, Schiaparelli, Miu Miu, Saint Laurent.

Schiaparelli (фото: schiaparelli.com)

Хутро

Воно зараз повертається в моду, тож шуби, хутряні накидки та боа будуть дуже актуальним варіантом верхнього одягу для вечірніх образів. Вони чудово поєднаються з вишуканими сукнями на бретельках, костюмами та елегантними прикрасами. Цікаві варіанти є в Yves Salomon, Bottega Veneta, Zimmermann.

Zimmermann (фото: zimmermann.com)

Металік та хром

Тренд, який пасує будь-куди, починаючи з манікюру і закінчуючи сукнями. Тканини, які переливаються, виглядають буквально як рідке золото чи срібло, золотисті сумочки, манікюр з втиркою, сріблясті тіні – цей тренд наче створений для новорічних вечірок, коли так і хочеться більше блиску.

Ralph Lauren (фото: ralphlauren.com)

Frosty make up

Тренд в макіяжі, який зараз набирає обертів, але точно буде популярним в святковий сезон. Обирайте продукти з перламутровим ефектом – сяйлива помада, сріблясті тіні, хайлайтер. Ціль – створити ефект холодного, “морозного” сяйва на обличчі. Також не бійтеся додати стрази, адже на свята блиску багато не буває.