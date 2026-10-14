Baggy, вышивка и необработанные края: 5 модных джинсов этого сезона
Джинсы уже давно стали устоявшейся базой, без них даже сложно представить свой гардероб. Особенно в более холодное время года, хотя они актуальны в любой сезон. Этой осенью мы продолжаем носить свободные и простые джинсы, хотя и по желанию можно поиграть с принтами и силуэтами.
Wave RBC.ua рассказывает о 5 трендовых моделях этого сезона.
Прямые синие джинсы
Ставшая уже классикой модель, которая подходит ко всему, даже для модных выходов. Это подтвердила Зендея во время Парижской недели моды, выбрав простые джинсы прямого кроя и белую майку, однако дополнив образ изысканной кружевной накидкой с объемными воланами.
Джинсы с принтом
Этот вариант для тех, кому хочется чего-нибудь более интересного в образе. Трендово и интересно смотрятся джинсы с необычными деталями: вышивкой, камнями, стразами, бахромой, двойным поясом. Также может быть необычный принт самого денима, например, трендовый анималистический.
Baggy-джинсы
Хотя некоторые стилисты и дизайнеры предсказывают возвращение в моду slim-jeans, но пока этого не произошло полноценно и мы продолжаем носить baggy. Такие джинсы комфортны и удобны и их можно легко соединить с чем-либо – с приталенным верхом для более сдержанного образа, или выбрать такой же оверсайз для дополнительного комфорта.
Молочные джинсы
Светлый деним обычно больше ассоциируется с летом, однако в этом сезоне не обязательно откладывать свои любимые джинсы на верхнюю полку шкафа. Они будут прекрасно работать и освежать осенние луга, особенно в более солнечные и не дождливые дни.
Джинсы с интересным краем
Еще один вариант, как разнообразить свой образ и сделать джинсы более интересными. Необработанный край, подворотни, бахрома и другие интересные детали добавят интересный акцент образа и сделают его более игривым.