Baggy, вишивка та необроблені краї: 5 модних джинсів цього сезону

Прямі сині джинси

Модель, яка стала вже класикою, та яка підходить до всього, навіть для модних виходів. Це підтвердила Зендея під час Паризького тижня моди, коли обрала прості джинси прямого крою і білу майку, проте доповнила образ вишуканою мереживною накидкою з обʼмними воланами.

Джинси з принтом

Цей варіант для тих, кому хочеться чогось цікавішого в образі. Трендово та цікаво виглядатимуть джинси з незвичними деталями: вишивкою, камінням, стразами, бахромою, подвійним поясом. Також може бути незвичний принт самого деніма, наприклад трендовий анімалістичний.

Baggy-джинси

Хоча деякі стилісти та дизайнери пророкують повернення в моду slim-jeans, та поки що цього не відбулось повноцінно і ми продовжуємо носити baggy. Такі джинси комфортні та зручні і їх можна легко поєднати з будь-чим – з приталеним верхом для більш стриманого образу, або обрати такий самий оверсайз для додаткового комфорту.

Молочні джинси

Світлий денім зазвичай більше асоціюється з літом, проте в цьому сезоні не обовʼязково відкладати свої улюблені світлі джинси на верхню полицю шафи. Вони чудово працюватимуть та освіжатимуть осінні луки, особливо в більш сонячні та не дощові дні.

Джинси з цікавим краєм

Ще один варіант, як урізноманітнити свій образ і зробити джинси цікавішими. Необроблений край, підвороти, бахрома та інші цікаві деталі добавлять цікавого акценту образу і зроблять його більш грайливим.