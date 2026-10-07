Автомобили повисли над подиумом: Louis Vuitton устроил футуристический финал Paris Fashion Week

Автомобили над головами моделей

Над подиумом повисли большие скульптуры футуристических автомобилей, напоминавших транспорт из научно-фантастических фильмов.

Одни машины поднимались вертикально, другие застыли во время движения над городской магистралью.

Сценографию Николя Жескьер создал вместе с художником-постановщиком Джеймсом Чинлундом. Источником вдохновения стала, в частности, история Лувра, территорию которого в свое время использовали как автомобильную стоянку.

"В хаосе, в котором мы все живем, каждый пытается найти свой путь", - объяснил замысел креативный директор Louis Vuitton.

По словам Гескьера, городское движение в будущем может переместиться в вертикальное пространство или под землю. Сам подиум стал метафорой большого мегаполиса, в котором каждый двигается по собственному маршруту.

Сверхлегкая одежда для жаркого мира

Массивные декорации контрастировали с легкой и почти невесомой коллекцией. На подиуме появились полупрозрачные платья на тонких бретелях, свободные жакеты, юбки и широкие брюки с высокими разрезами.

В гамме преобладали белый, нежно-розовый и голубой цвета. Пастельные вещи чередовались с черно-белой ячейкой и переливчатыми геометрическими узорами.

Louis Vuitton закрыл Paris Fashion Week шоу с автомобилями над подиумом (фото: Getty Images)

В то же время узнаваемую монограмму Louis Vuitton на этот раз использовали сдержанно.

"Мир становится теплее", - отметил Жескьер. Эти изменения, по его словам, заставляют дизайнеров переосмысливать вес ткани, функциональность вещей и гардероб будущего.

Поэтому снаружи простые силуэты скрывали сложные технологические решения: ткани должны оставаться легкими, подвижными и комфортными даже в жару.

Louis Vuitton закрыл Paris Fashion Week шоу с автомобилями над подиумом (фото: Getty Images)

Звезды в первом ряду

Финальное шоу собрало немало знаменитостей. Среди гостей были Зендея, Эмма Стоун, Сирша Ронан, Леса, Феликс, Катрин Деньов и первая леди Франции Брижит Макрон.

Особое внимание привлекла Зендея. Актриса пришла в белом кружевном жакете Louis Vuitton, который уже надевала на парижскую премьеру фильма "Одиссея" в июле 2026 года.

На этот раз она объединила сложную кутюрную вещь с белой майкой, прямыми джинсами и туфлями.

Шоу Louis Vuitton стало футуристическим финалом Парижской недели моды и всего лунного марафона показов.

Жескьер завершил сезон не только эффектной декорацией, но и вполне практичным вопросом: какая одежда будет нужна людям в городах будущего.