Автомобілі зависли над подіумом: Louis Vuitton влаштував футуристичний фінал Paris Fashion Week

Автомобілі над головами моделей

Над подіумом зависли великі скульптури футуристичних автомобілів, які нагадували транспорт із науково-фантастичних фільмів.

Одні машини здіймалися вертикально, інші ніби застигли під час руху над міською магістраллю.

Сценографію Ніколя Геск'єр створив разом із художником-постановником Джеймсом Чінлундом. Джерелом натхнення стала, зокрема, історія Лувру, територію якого свого часу використовували як автомобільну стоянку.

"У хаосі, в якому ми всі живемо, кожен намагається знайти свій шлях", - пояснив задум креативний директор Louis Vuitton.

За словами Геск'єра, міський рух у майбутньому може переміститися у вертикальний простір або під землю. Сам подіум став метафорою великого мегаполіса, у якому кожен рухається власним маршрутом.

Надлегкий одяг для спекотного світу

Масивні декорації контрастували з легкою та майже невагомою колекцією. На подіумі з'явилися напівпрозорі сукні на тонких бретелях, вільні жакети, повітряні спідниці та широкі штани з високими розрізами.

У палітрі переважали білий, ніжно-рожевий і блакитний кольори. Пастельні речі чергувалися з чорно-білою клітинкою та переливчастими геометричними візерунками.

Louis Vuitton закрив Paris Fashion Week шоу з автомобілями над подіумом (фото: Getty Images)

Водночас упізнавану монограму Louis Vuitton цього разу використовували стримано.

"Світ стає теплішим", - зазначив Геск'єр. Ці зміни, за його словами, змушують дизайнерів переосмислювати вагу тканин, функціональність речей і гардероб майбутнього.

Тому зовні прості силуети приховували складні технологічні рішення: тканини мали залишатися легкими, рухливими й комфортними навіть у спеку.

Louis Vuitton закрив Paris Fashion Week шоу з автомобілями над подіумом (фото: Getty Images)

Зірки у першому ряду

Фінальне шоу зібрало чимало знаменитостей. Серед гостей були Зендея, Емма Стоун, Сірша Ронан, Ліса, Фелікс, Катрін Деньов і перша леді Франції Бріжит Макрон.

Особливу увагу привернула Зендея. Акторка прийшла у білому мереживному жакеті Louis Vuitton, який уже одягала на паризьку прем'єру фільму "Одіссея" в липні 2026 року.

Цього разу вона поєднала складну кутюрну річ із білою майкою, прямими джинсами та гостроносими туфлями.

Шоу Louis Vuitton стало футуристичним фіналом Паризького тижня моди та всього місячного марафону показів.

Геск'єр завершив сезон не лише ефектною декорацією, а й цілком практичним питанням: який одяг буде потрібен людям у містах майбутнього.