Аманда Сейфрид снялась в рождественской кампании Tiffany & Co: трогательное видео

Аманда Сейфрид в рождественской кампании Tiffany & Co

Актриса стала героиней трогательного короткометражного фильма "You&Me", режиссером которого стал Дерек Сиенфренс, номинант на премию "Оскар".

История разворачивается в современном Нью-Йорке и возвращает зрителей к воспоминаниям о Рождестве 1990-х годов. В центре сюжета - рождественское украшение, созданное по мотивам культового дизайна Bird on a Rock.

Фильм показывает, как один подарок может превратиться в семейную реликвию и передавать воспоминания и традиции от поколения к поколению.

"В этом праздничном сезоне посла бренда Аманда Сейфрид и ее экранная дочь Ада чествуют воспоминания, традиции и крепкие связи, передаваемые из поколения в поколение", - говорилось в описании к видео.



Что известно об украшениях и съемках

Фигурку Bird on a Rock специально создали для фильма вместе с художницей-постановщицей Карен Мерфи. Ее дизайн вдохновлен работой французского ювелира Жана Шлюмберже, создавшего оригинальный мотив Bird on a Rock для Tiffany & Co. в 1965 году.

Саундтреком к видео стала новая интерпретация "You & Me Song" шведской группы The Wannadies, выпущенной в 1994 году.

В кадре также Аманда также выступает в ожерелье HardWear с фирменными звеньями из 18-каратного золота и бриллиантами. Украшение символизирует силу любви.