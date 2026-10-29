Аманда Сейфрід знялася в різдвяній кампанії Tiffany & Co: зворушливе відео

Аманда Сейфрід у різдвяній кампанії Tiffany & Co

Акторка стала героїнею зворушливого короткометражного фільму "You & Me", режисером якого став Дерек Сіенфренс, номінант на премію "Оскар".

Історія розгортається в сучасному Нью-Йорку та повертає глядачів до спогадів про Різдво 1990-х років. У центрі сюжету - різдвяна прикраса, створена за мотивами культового дизайну Bird on a Rock.

Фільм показує, як один подарунок може перетворитися на сімейну реліквію та передавати спогади й традиції від покоління до покоління.

"Цього святкового сезону амбасадорка бренду Аманда Сейфрід та її екранна донька Ада вшановують спогади, традиції й міцні зв'язки, що передаються з покоління в покоління", - йшлося в описі до відео.



Що відомо про прикрасу та зйомки

Фігурку Bird on a Rock спеціально створили для фільму разом із художницею-постановницею Карен Мерфі. Її дизайн натхненний роботою французького ювеліра Жана Шлюмберже, який створив оригінальний мотив Bird on a Rock для Tiffany & Co. у 1965 році.

Саундтреком до відео стала нова інтерпретація "You & Me Song"шведського гурту The Wannadies, випущеної у 1994 році.

У кадрі також Аманда також постає у намисті HardWear з фірмовими ланками з 18-каратного золота та діамантами. Прикраса символізує силу кохання.