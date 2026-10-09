Александр Скарсгард удивил золотым костюмом и прозрачными туфлями от Saint Laurent

Как выглядела обувь

Скарсгард появился на мероприятие 8 октября 2026 в металлизированном костюме золотого цвета и без рубашки. Образ дополнили прозрачные туфли на шнуровке из винила от Saint Laurent из весенне-летней мужской коллекции 2027 года. Актер также отказался от носков, сделав необычную обувь еще более заметной.

Обувь от Saint Laurent (фото: Getty Images)

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Прозрачные туфли ранее представил креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Модель обратила внимание на презентацию коллекции бренда и стала одним из самых обсуждаемых модных экспериментов сезона.

Золотой костюм Скарсгард также перекликался с эстетикой его нового фильма Wicker, в котором сыграл соломенного (плетеного) мужчину.

По сюжету, одинокая рыбалка в исполнении Оливии Колман заказывает себе мужчину, которого мастер, роль которого исполняет Питер Динклейдж, буквально сплетает из природного материала.

Лента режиссеров Алекса Хьюстона Фишера и Элеонор Уилсон сочетает в себе элементы фантазии, романтической комедии и необычной сказки о любви.

Скарсгард уже не в первый раз выбирает для публичных выходов провокационные вещи. Его стиль отличается смелыми силуэтами и нестандартными сочетаниями, которые часто становятся отдельной темой модных публикаций.

В этот раз золотой костюм и прозрачные туфли превратили его появление на красной дорожке в один из самых заметных fashion-моментов фестиваля.